Overzicht: De beste NUjij-reacties van de week

Problemen in thuiszorg bereiken hoogtepunt

Uit onderzoek van de Consumentenbond naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bleek dat veel thuiszorgorganisaties niet voldoen aan de eisen voor het leveren van goede zorg. De werkdruk neemt toe en bereikt zelfs een hoogtepunt, volgens Margriet Bakker van belangenvereniging voor verzorgenden en verpleegkundigen V&VN. Lezer Oceaantje kaart het probleem aan:

“Een bedrijfstak die om zeep geholpen wordt door een combinatie van privatisering en aanbestedingswetgeving. Gemeentes die voor vijf cent op de eerste rang willen zitten en organisaties die onder de kostprijs willen/moeten inschrijven om contracten binnen te halen, waarna de goedkoopste het contact krijgt. Om er vervolgens achter te komen dat het contract te weinig oplevert om de mensen die de daadwerkelijke zorg verlenen een fatsoenlijk salaris en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden te bieden. Ja, privatisering is (uiteindelijk) kostenbesparend! Als je vooral niet kijkt naar kwaliteit! Maar dat geldt voor de gehele gezondheidszorg en ook voor openbaar vervoer. Dit soort zaken had nooit geprivatiseerd mogen worden maar had in overheidshanden moeten blijven.” Oceaantje

Vergoeding depressiebehandeling op basis van resultaat

De behandeling van een depressie wordt niet langer op basis van het aantal behandelingen vergoed. Bij zorgverzekeraar Menzis gooit men het over een andere boeg. De kosten voor behandeling van depressies en angsten worden het komende jaar vergoed op basis van resultaat. “Het belang van de patiënt wordt nu meegewogen”, stelt de zorgverzekeraar. Daar is gebruiker Henk050 het echt niet mee eens.

“Kenmerkend voor de 'nieuwe zorg'. Resultaatgericht op een manier die doet denken dat de patiënt een product is en geen mens. Niet alleen de geestelijke gezondheidszorg, maar ook de fysiotherapie ligt onder vuur. Beide terreinen waar niet altijd een genezing het resultaat is, simpelweg omdat dat door de aard van de aandoening niet te bereiken is. De klachten verminderen en de progressie van de aandoening beperken zijn dan mogelijk, maar volledige genezing niet. Menzis vindt behandeling dan overbodig. Ook al heeft de patiënt er wel degelijk baat bij. De vraag is wat de volgende stap wordt: iemand die met rugletsel bij de SEH wordt binnengebracht en met een dwarslaesie het ziekenhuis verlaat, levert het ziekenhuis geen vergoeding meer op? Iemand met een agressieve vorm van kanker krijgt geen levensverlengend medicijn meer vergoed, want het eindresultaat is hoe dan ook negatief? Mij zou het niet verbazen. Een patiënt is voor Menzis geen mens, maar gewoon een schadegeval.” Henk050

Met een vergiet op het paspoort

Woensdag bepaalde de Raad van State dat mensen geen vergiet op hun hoofd mogen zetten voor hun pasfoto voor een identiteitsbewijs. Hiervoor had Mienke de Wilde uit Nijmegen, een aanhanger van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster (pastafari), een zaak aangespannen. Toen de vrouw twee jaar geleden een identiteitskaart en een rijbewijs aanvroeg, werden haar pasfoto's door de gemeente geweigerd omdat zij een vergiet droeg. De Raad van State stelt de gemeente dus in het gelijk. Terecht of niet, gebruiker tessax verduidelijkt waarom de rechtbank tot haar vonnis is gekomen.

“Onderstaande tekst/reden mist nog in de tekst. Waarin staat waarom de rechtbank dit besluit heeft genomen. Volgens mij zeggen ze namelijk niet dat het geen religie is, enkel dat het dragen van een hoofddeksel niet wordt verplicht en ze het daarom niet accepteren op een identiteitsbewijs. ,,Het mag zo zijn dat het vergiet door pastafariërs als een heilig object wordt beschouwd dat wordt gedragen om het Vliegend Spaghettimonster te eren, maar enige verplichting daartoe is er niet. Het pastafarisme kent immers geen verplichtingen of beperkingen, alleen een achttal aanbevelingen in de vorm van 'liever-nietjes'. Het onbedekt laten van het hoofd wordt daarin niet genoemd'', aldus de rechtbank. ,,De omstandigheid dat De Wilde naar eigen zeggen het vergiet (behalve thuis) altijd en overal draagt omdat zij dit als een plicht ziet, is dan ook een eigen keuze."” tessax

Buschauffeur ontslagen na gebruik smartphone achter stuur

WhatsAppen achter het stuur was al verboden, maar nu mag busbedrijf Arriva ook een chauffeur ontslaan die tijdens het besturen van een lijnbus in Tilburg met zijn mobiele telefoon bezig was. Dat heeft de kantonrechter op verzoek van Arriva bepaald. In maart werd de buschauffeur geschorst, omdat hij voor een aanrijding met een vrachtwagen zijn smartphone twee keer controleerde. Reageerder Lonny_Balkony vindt direct ontslag echter een zware straf.

“Zelf vind ik ontslag na zestien trouwe jaren een beetje veel. Aan de andere kant is het misschien de oorzaak van het ongeval. Al staat dat niet vast. Moeilijk, maar ik neem aan dat de rechter alles heeft overwogen en dit het best vond. Jammer voor de chauffeur in dit geval, maar hopelijk leert iedereen er van.” Lonny_Balkony

Lezer paul_van_vliet pleit daarom voor meer duidelijkheid in de cao.

“Is het niet een idee dat werkgevers in het personenvervoer duidelijk in hun arbeidsovereenkomst opnemen dat de chauffeurs geen smartphones in de bus mogen meenemen tijdens hun dienst op straffe van ontslag op staande voet?” paul_van_vliet

The Queen of Soul overleden

De Amerikaanse soulzangeres Aretha Franklin is donderdag op 76-jarige leeftijd overleden. Sinds 2010 leed ze aan kanker, en de laatste weken ging het snel de verkeerde kant op. De muziekwereld stond uitgebreid stil bij dit verlies. Ook de NUjij’ers lieten mooie reacties achter voor ‘The Queen of Soul’, onder wie gebruiker Ear_Candy.