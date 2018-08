Universiteit New York gaat collegegeld geneeskundestudenten betalen

De universiteit is bang dat dit in de toekomst tot een tekort aan dokters leidt, omdat de studenten zich laten afschrikken door de hoge kosten van een studie geneeskunde. Een studiejaar kost in New York alleen aan collegegeld al 55 duizend dollar (ongeveer 48 duizend euro).

NYU gaat het collegegeld niet afschaffen, maar wil alle medische studenten een studiebeurs aanbieden die de zogenaamde 'tuition fees' volledig dekt. De universiteit is ruim een decennium bezig geweest om hier de benodigde fondsen voor te verwerven.

Om de studiebeurzen permanent te maken, is nog een bedrag van 600 miljoen dollar (zo'n 530 miljoen euro) nodig. Studenten moeten wel zelf hun woning en levensbehoeften blijven betalen.

Geneeskunde een van duurste opleidingen

In Amerika kunnen alleen kinderen uit rijke geslachten een universitaire opleiding bekostigen zonder te lenen. De studie geneeskunde is een van de duurste opleidingen die er is. Naar schatting heeft 75 procent van de medisch afgestudeerden een studieschuld, die soms tot liefst 170.000 euro op kan lopen.

De universiteit van New York werd in 1831 opgericht en is tegenwoordig de grootste particuliere universiteit van de Verenigde Staten. Vorig jaar stond de medische afdeling van NYU in de top tien van de beste geneeskundeopleidingen van het land.