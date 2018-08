Overzicht: De beste NUjij-reacties van de week

De gelijkheid vieren door normaal te doen

Deze week was de jaarlijkse Canal Parade in Amsterdam, waar mensen uit het hele land bijeen kwamen om de gelijkheid te vieren. Gebruiker Moomin ziet het nut van zo'n grootschalig feest echter niet in en pleit voor een soberdere manier om stil te staan bij gelijkheid.

“Eerlijk gezegd zie ik het nut niet. Ik geloof niet dat dit feest voor meer acceptatie gaat zorgen. Ik denk dat het veel effectiever is als men elkaar aanspreekt op discriminerend gedrag. Ik vier de gelijkheid liever elke dag. Door met mijn vriend die als meisje geboren is een terrasje te pakken. Door samen te werken met mijn homoseksuele collega. Door samen te wonen met twee homoseksuele mannen die hun overtollige kamers verhuren. Ik vier de gelijkheid door normaal te doen.” Moomin

Er zijn ook veel gebruikers die juist blij zijn met de Parade in de huidige vorm. Zo ook Sophia_Char.

“Supertrots ben ik dat dit feest er is. Er zijn mensen die vergeten hoeveel landen 'jezelf zijn' veroordelen of bestraffen. Ik ben zelf niet hetero. En het gaat me aan het hart hoeveel mensen om hun geaardheid worden uitgescholden, bespuugd of erger en dat dit toeneemt! Voor mensen die het evenement niet kennen. Ja er zijn mensen schaars gekleed. Ja er zijn mensen op boten in outfits waarvan ik denk… heftig hoor. Maar tel even hoeveel mensen dit zijn t.o.v. het totaal. Zie het totaal en ga niet af op beeldvorming. Mocht je vinden dat dit evenement, vieren dat je in dit land jezelf mag zijn, niet oké is; Naar voor je. Het is er. Het blijft.” Sophia_Char

Alex Jones op Twitter

Nadat de omstreden complotdenker Alex Jones van verschillende sociale media werd verbannen, koos Twitter ervoor om hier niet in mee te gaan. Gebruiker Little_Woman vindt het goed dat Twitter Jones niet verbant en ziet dit als een overwinning voor de vrijheid van meningsuiting.

“Heel goed van Twitter om hem niet te schorsen. Het gaat om vrijheid van meningsuiting. Omdat hij een vrije denker is en een aantal gevoelige zaken aan de kaak heeft gesteld wordt hij weggezet als een gestoord persoon etc. Niemand is verplicht om hem te geloven.” Little_Woman

Nieuwe emoji's

De emojiraad overweegt om 55 nieuwe emojikoppels met verschillende huidskleuren en genders toe te voegen, om niemand buiten te sluiten. Veel mensen reageerden op dit nieuws en vonden dat de emojiraad hiermee doorslaat, maar gebruiker Larsss snapt de ophef niet.

“Zelf snap ik heel het probleem niet waarom mensen vinden dat dit overdreven is. Op dit moment zijn we in het stadium dat er met ontzettend veel mensen rekening gehouden wordt. Denk aan rassen, religies, geaardheden enzovoorts. Op het moment dat jij dan net buiten de boot valt kan ik begrijpen dat dat jammer is. Zelf ben ik veel betrokken met de LGBTQ+-community en ken genoeg mensen die het jammer vinden dat ze geen emoji kunnen gebruiken van twee mannetjes samen omdat ze beide blank of donker zijn, terwijl dat in de praktijk niet zo is. Tot op zekere hoogte kan ik mensen volgen die zeggen dat we doorslaan, maar als het totaal niet moeilijker wordt gemaakt voor mensen en alleen maar fijn is voor de groep die hier waarde aan hecht is het toch helemaal prima?” Larsss

Hakenkruizen in Duitse games

Duitse games mogen voortaan hakenkruizen en andere nazisymbolen tonen, terwijl dit altijd verboden was omdat het het oorlogsverleden zou verheerlijken. Gebruiker Kogure is blij dat dit verbod wordt opgeheven en ziet het nut van dergelijke censuur niet in.