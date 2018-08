Oprichter Pussy Riot komt volgend jaar naar Haarlem en Groningen

De voorstelling speelt in onder meer Groningen, Haarlem en Eindhoven.

In het optreden vertelt Alyokhina over het protest van Pussy Riot tegen Vladimir Poetin bij de kathedraal van Christus de Verlosser in Moskou in 2012. Alyokhina heeft hiervoor bijna twee jaar lang in de gevangenis gezeten.

In juli kwam Pussy Riot opnieuw in het nieuws nadat vier leden tijdens de WK-finale op 15 juli in politie-uniformen het veld op liepen. Een rechtbank in Moskou legde de actievoerders een celstraf van vijftien dagen op. Ook mogen ze drie jaar lang geen sportevenementen bezoeken.