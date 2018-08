Overzicht: De beste NUjij-reacties van de week

Consumentenbond waarschuwt voor niet ingrijpen inspectie bij falende thuiszorg.

Deze week liet de Consumentenbond weten onderzoek te hebben gedaan naar de kwaliteit van de thuiszorg. Uit dit onderzoek kon geconstateerd worden dat thuiszorgorganisaties de boel niet op orde hadden. Het leveren van goede en veilige zorg kon niet altijd worden gewaarborgd. Uit het onderzoek blijkt dat de inspectie niet ingrijpt bij deze gevallen. Het onderwerp zorgde voor de nodige discussie op NUjij. Gebruiker Cor_Rector geeft zijn visie op de problemen in de thuiszorg:

“Thuiszorg is niet alleen bij ouderen. Ook jongere mensen die zorg nodig hebben, krijgen hiermee te maken. Verschil is dat die misschien iets vaker wel de weg weten te vinden naar leidinggevenden, klachtenlijnen of inspecties. Maar dan nog bereik je weinig. Zelf na een ongeval maanden thuiszorg nodig gehad, bijna elke keer is het een andere medewerk(st)er, vrijwel elke thuishulp snapt weinig van wat ze moet doen en dan heb ik het nog niet eens over medische zaken. Simpele dingen zoals niet het aanrecht afdoen met het doekje waar je daarvoor het toilet mee schoongemaakt hebt. Dat snapt al bijna geen enkele thuishulp. In dat opzicht is hun lage salaris "loon naar werken". Een verbandje verwisselen lukt de meesten dan nog wel, maar voor echte medische handelingen accepteer ik geen thuishulp zonder medische ervaring. Om dat voor elkaar te krijgen bij de thuiszorgorganisatie, moet je wel erg stevig in je schoenen staan en niet bang zijn figuurlijk met je vuist op tafel te slaan.” Cor_Rector

Rookvrije straten in Rotterdam?

De gemeente Rotterdam overweegt twee straten rond de instellingen Erasmus MC, de Hogeschool Rotterdam en het Erasmiaans Gymnasium rookvrij te maken. Het plan komt van de drie instellingen en zij hebben dan ook een brief gestuurd naar burgemeester Aboutaleb. Het plan zorgde voor een verhitte discussie op NUjij, met vele voor- en tegenstanders. Zo is John_Johnson het niet eens met het plan:

“Gaan we een beetje extreme US-maatregelen nemen zoals in Boston? Een roker (ben zelf een niet-roker) mag ook bestaan en is geen crimineel. En hoe verdedig je dat het in twee straten niet mag, maar in alle andere straten wel. Of gaan we nu alle straten verbieden? In het VK mag je niet eens meer in je eigen auto roken. We slaan wel erg door. Gelukkig hebben de rokers die ik ken echt wel het besef waar en wanneer het wel kan en niet kan en gaan altijd ver weg staan om niemend te belasten die niet rookt.” John_Johnson

Er reageren ook veel NUjij gebruikers die zelf wel roken, maar wel open staan voor het idee van de instellingen. Zo ook Joshua_Jameson:

“Het is nodig. Ik ben zelf roker en het is troep en heb er persoonlijk moeite mee om ervan af te komen. Het is een totaal onnodige verslaving die vaak in de tienerjaren ontstaat door rebels of " ik wil erbij horen" gedrag. Geleidelijk afbouwen is beter dan in één klap verbieden. Dat werkt illegale handel in de hand. Het bewust maken van de jeugd en de roker het gevoel geven dat je mensen belast is de beste manier.” Joshua_Jameson

Riccardo naar Renault

Deze week groot nieuws op Formule 1 gebied. Daniel Ricciardo verruilt Red Bull Racing voor Renault. Hij geeft aan dat het een erg moeilijke beslissing was, maar dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. Ook laat Ricciardo weten dat hij zich realiseert dat er nog veel moet gebeuren voordat Renault op het hoogste niveau kan meedoen. Uiteraard bespraken de NUjij’ers ook gevolgen voor Max Verstappen. Zo deelt Henk_Woud zijn visie:

“Toen de contractonderhandelingen werden getekend door Max, werd al snel duidelijk wie er binnen RBR gezien werd als toekomstig wereldkampioen. RBR heeft in Ricciardo een coureur in huis die niet 100% meer gemotiveerd is, gezien zijn uitlatingen eerder door te suggereren uit te kijken naar een ander team. RBR slaat nu twee vliegen in één klap, ze zijn van een minder gemotiveerde Ricciardo af en nu kunnen ze hun team om Max heen bouwen met de nieuwe Honda krachtbron voor volgend jaar. Daarnaast kunnen ze een gemotiveerde jonge coureur zetten, mijn vermoeden is dat Gasly volgend jaar teamgenoot is van Verstappen. Sainz zat ooit in het opleidingsteam van RBR maar heeft zelf de beslissing genomen toentertijd naar Renault over te stappen en RBR zal hem echt niet terug willen. Voor Ricciardo, ik ben bang dat een overstap naar Renault niet alleen moest gezien de ontwikkelingen mede aangesticht door hemzelf maar dat dit ook een grote stap achterwaarts is.” Henk_Woud

Europeanen downloaden minder vaak illegaal muziek en films

De Universiteit van Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar illegaal downloaden van muziek, films, boeken en games in Europa. Het aantal illegale downloads tussen 2014 en 2017 is gedaald. Tegelijkertijd is in dezelfde periode de bestedingen aan legale producten toegenomen. Gebruiker Saydamm deelt zijn/haar visie over het verschil tussen legaal/illegaal downloaden van muziek en films.

“Ik vind dat Spotify met de huidige prijs echt de prikkel heeft weggenomen om muziek illegaal te downloaden. Helaas is de film- en serie-industrie nog niet zo ver. Netflix en andere streaming services bieden veel eigen series en films aan, maar lopen heel erg achter met andere series. Hierdoor download ik sommige series en films nog steeds illegaal, omdat dit nog steeds te duur is om los aan te schaffen.” Saydamm

Pride Amsterdam

Zoals elk jaar eindigt de festivalweek Pride Amsterdam met de bekende Canal Parade op de Amsterdamse grachten. Op zaterdag zullen er tachtig boten mee varen. Het is een jaarlijks evenement met de nodige voor- en tegenstanders. Gebruiker Maastricht043 deelt zijn idee over de Pride met andere lezers: