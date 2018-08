Australische militair na drie dagen gered van besneeuwde berg Nieuw-Zeeland

De 29-jarige Terry Harch bracht drie nachten in barre weersomstandigheden door in Nationaal Park Mount Aspiring. De temperatuur lag onder de 0 graden, het sneeuwde en er stond een stevige wind. The Sydney Morning Herald schrijft dat zijn militaire training hem waarschijnlijk gered heeft.

"In deze omstandigheden moet je weten hoe je voor jezelf moet zorgen om te overleven", aldus een reddingswerker. De man maakt het naar omstandigheden goed.

Reddingsdiensten begonnen een zoektocht nadat het noodsignaal van de ervaren klimmer opgepikt werd. De reddingswerkers moesten wachten tot het weer verbeterde voordat Harch van de berg gehaald kon worden.

Bovendien was niet duidelijk waar Harch zich precies bevond. Er werden twee locaties doorgegeven, die 2 kilometer uit elkaar lagen. De man had een verouderd baken bij zich. Het noodsignaal dat hij daarmee verstuurde, kwam bij een particulier bedrijf terecht. Dat bedrijf schakelde de hulpdiensten in.

Eerder had een vriend van de man al aan de bel getrokken toen de militair niet zoals gepland op maandag terugkeerde. Later die dag verstuurde Harch het signaal, waarna de reddingsoperatie op gang kwam.