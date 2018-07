Tienduizend mensen lopen mee met de Pride Walk in Amsterdam

Een groot deel van de demonstranten was uitgedost in extravagante kleding. Daarnaast waren er ook veel mensen in activistische t-shirts aanwezig.

Het thema van de Pride Walk was Todays Fights Tomorrows Freedom. Activisten en sympathisanten hadden borden en spandoeken waarop deze leus te zien was.

Daarnaast werd er ook gedanst en aandacht gevraagd voor "heroes of our community", mensen die zich inzetten voor de LHBTI's in de 73 landen waar homoseksualiteit verboden is.

De Pride Walk startte dit jaar bij het Homomonument, om vervolgens via de Dam naar het Vondelpark te lopen. Volgende week start de botenparade door de grachten, wat het bekendste onderdeel is van de Pride.