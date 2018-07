Overzicht: De beste NUjij-reacties van de week

Trump en Pompeo halen hard uit naar Iran na dreigende taal

Trump en zijn minister van buitenlandse zaken Pompeo spraken zich deze week fel uit tegen Iran en president Rouhani. Eerder waarschuwde Rouhani in een toespraak dat een strijd met Iran uit zou lopen op de "moeder aller oorlogen". Wij vroegen lezers naar hun mening over de reactie van Trump en Pompeo. Gebruiker Robbert_Oosten kan zich vinden in de harde taal van de Amerikaanse president en zijn minister.

“Ik vind dat Trump en Pompeo de juiste tactiek hanteren. Al te lang worden gevaarlijke regimes met fluwelen handschoenen aangepakt. Veel van de reacties hieronder zijn begrijpelijk dat men het te grof vindt, maar wij 'zien' het door onze Westerse bril. In die cultuur wordt juist de diplomatieke toon als zwak ervaren. Daarom is dit waarschijnlijk taal die ze wel verstaan en ze zullen dan wel twee keer nadenken voor ze iets doms doen. Ik heb het wel vaker gezegd; het is even wennen, maar Trump zal wellicht de geschiedenis ingaan als een van de beste presidenten ooit. Om tegelijkertijd een aardige persoonlijkheid te moeten zijn is totaal niet relevant.” Robbert_Oosten

Gebruiker Asimo had liever een diplomatiekere reactie van Trump en Pompeo gezien.

“Trump en Pompeo zouden in mijn optiek hun toon moeten matigen om de eenvoudige reden dat dreigende retoriek aangedikt met superlatieven alleen maar kan resulteren tot escalatie. Woorden hebben betekenis. Als je dreigt met aanvallen zul je ook op een goed moment mogelijk je dreigementen moeten realiseren om te voorkomen dat je jezelf in een positie bevindt wat als zwak wordt gezien, waarbij je als land te maken krijgt met een stigma, kaliber niveau: ‘veel geschreeuw en weinig wol’. Het oogt daarom veel sterker om niet mee te gaan in dreigende taal wanneer deze wordt geuit. Alleen dan creëer je een situatie waarin onderhandelingen mogelijk zijn omdat die ruimte dan ook daadwerkelijk bestaat en het zijn louter onderhandelingen die voor een oplossing kunnen zorgen maar die ruimte creëer je dus niet wanneer je de andere partij uitmaakt voor absolute vijand waar niet mee te praten valt wanneer je zelf onderdeel uitmaakt van over en weer verbaal wapengekletter.” Asimo

Patricia Paay wint rechtszaak tegen GeenStijl

Afgelopen week vond de rechtszaak plaats tussen Patricia Paay en GeenStijl. Naar aanleiding daarvan vroegen we lezers of de overheid meer voorlichting moet geven om dergelijke privacyproblemen van (on)bekende Nederlanders in de toekomst te voorkomen. Gebruiker Jay ziet hierin vooral een rol weggelegd voor scholen.

“Privacy (of het niet hebben van) op internet is een maatschappelijk probleem en ik vind dat de overheid wel een rol zou kunnen spelen bij voorlichting over dit onderwerp. Maar dan moet het wel hout snijden en daadwerkelijk iets toevoegen. Voor ongevraagde en goedbedoelde adviezen kan je ook bij je kapper terecht. Wat ik bijzonder belangrijk vind, is dat hier op scholen veel aandacht aan wordt besteed. We zien onder andere een toename van zelfmoorden onder jongeren en her en der worden online privacy en terreur zoals pesten als een van de belangrijkste oorzaken genoemd. We moeten vooral onze jeugd hiertegen beschermen en bewapenen. ” Jay

Piloten moeten extra psychologische test ondergaan

Naar aanleiding van de tragedie met een GermanWings-toestel in maart 2015 scherpt de Europese Commissie de regelgeving omtrent de controle op geestelijke gezondheid van piloten aan. Volgens gebruiker Tom_s zijn er echter andere maatregelen die meer veiligheid zullen opleveren dan een extra psychologische test.

“Meer alcohol controles, prima! Meer drugs controles, prima! Controleren op geestesgesteldheid? Onmogelijk. Andreas Lubitz was ernstig gestoord, maar wist deskundigen om de tuin te leiden. En de enige arts die het wel zag, mocht van de Duitse privacy wet niet ingrijpen. En laten we wel zijn: sinds 1980 zijn er 12 gevallen bekend van ‘aircraft committed suicide’ in de westerse commerciële luchtvaart. Ernstig, maar zeer zeldzaam. De werkelijke oplossing? Ze stonden al benoemd in het eindrapport over Germanwings 9525: - minder strenge privacy wetgeving voor artsen, - meer ruimte voor pilot support groups, - meer aandacht voor (geestelijke) gezondheid voor vliegers, lees: minder extreme roosters in plaats van de juist onlangs versoepelde EASA wetgeving. Maar dan moet EASA in haar eigen vlees snijden en dat doen ze niet graag. Dus dan maar maatregelen die een politiek doel dienen. Het is windowdressing. Meer niet. ” Tom_s

