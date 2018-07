Overzicht: De beste NUjij-reacties van de week

Minister Blok doet omstreden uitspraken

Minister Stef Blok heeft gezegd dat hij geen vreedzame multiculturele samenleving kent en dat het genetisch bepaald is dat de mens zich niet aan "onbekende mensen" bindt. Ook zou Suriname een “failed state” zijn. Deze uitspraken zorgden voor een recordhoeveelheid reacties op NUjij.

Gebruiker Vandaag_Nog is het gedeeltelijk eens met Blok zijn uitspraken, maar denk dat een multiculturele samenleving wél mogelijk is als mensen vaker de dialoog aangaan.

“Een multiculturele samenleving kan werken, maar men wil er vaak niets aan doen, omdat men blijft vasthouden aan tradities, levens- of geloofsovertuiging en eigen taal. Waarom kan het werken? Kijk naar eten. Alle verschillende wereldkeukens verbindt de mens enorm. Door te proeven van en in elkaars keuken krijg je ook inzicht in hoe een gerecht is ontstaan, dat recepten worden doorgegeven in families en inzicht in vaak voor veel mensen onbekende ingrediënten. Kortom, geschiedenis én cultuur. Het begint allemaal met de dialoog, maar dit kost voor het gros van de mensen te veel moeite of er heerst gewoonweg onwetendheid. Het is niet tastbaar en daarom onbekend. Eten is dat wel.” Vandaag_Nog

Blok liet later in een schriftelijke reactie weten dat hij zijn opmerkingen betreurt. Is dat genoeg, of moet het consequenties hebben omdat hij dit soort uitspraken nooit heeft mogen doen? Gebruiker Pjotr_De_Kok is er van overtuigd dat hij zijn uitspraak over Suriname niet te ver gaat.

“Natuurlijk mag hij dat. Een land (Suriname, red) waarvan de helft van de bevolking rond de onafhankelijkheid naar Nederland vertrekt, geeft al te denken. Een land wat daarna op papier voor het langste deel van de onafhankelijkheidsperiode de meerderheid van de bevolking achter Bouterse staat is onacceptabel. De discriminatie en racisme van sommige bevolkingsgroepen is bovengemiddeld hoog en onder meer institutioneel. De corruptie idem, de verkiezingen zijn een farce mede door het ronselen van stemmen. De media zijn niet onafhankelijk en rechters durven geen objectieve uitspraken te doen. Het land zit verder diep in de schulden. Als dat niet genoeg is, wanneer faal je dan wel als staat?” Pjort_De_Kok

De drie linkse oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA waren niet tevreden over de brief die Blok naar de Kamer gestuurd heeft over de omstreden uitspraken. "De uitspraken van de mnister kunnen niet door de beugel", zei PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen”. Gebruiker Dharmindra_Ladi is het met Ploumen eens, omdat Blok geen onderbouwing heeft gegeven.

“Een Minister van Buitenlandse zaken kan zich gewoonweg geen uitspraken veroorloven die niet correct zijn onderbouwd. Uiteraard mag hij zijn publiek wel uitdagen en de grenzen opzoeken, echter mag hij hierbij niet hele bevolkingsgroepen beledigen door te stellen dat het een en ander genetisch is bepaald. De gemixte samenleving is niet van deze tijd maar bestaat al decennia. Binnen deze samenleving kent men spanningen en is men ontevreden, maar dat is niet veel anders dan bij b.v. katholieken, protestanten, christenen, niet gelovigen die decennia terug ook een gemixte samenleving vormden. Daarbij is de huidige gemixte samenleving wel degelijk geslaagd...op een paar rotte appels na waar de afgelopen jaren continue de nadruk op wordt gelegd door de politiek. Benadruk het positieve. Het zou de minister sieren zich te verdiepen in deze geslaagde gemixte samenleving, met hen in debat te gaan, proberen uit te leggen wat hij dan wel wilde duidelijk maken. Ik kwam, ik zag en ik leerde, Minister Blok.” Dharmindra_Ladi

