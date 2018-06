Goed nieuws: Gevechtsstop Zuid-Soedan | EU-reis jongeren

Honderden kilo's aan visnetten opgedoken in Noordzee

Duikers van de stichting Duik de Noordzee Schoon hebben in de afgelopen twee weken 750 kilo aan verloren visnetten uit de Noordzee opgedoken. "We hebben de Noordzee weer schoner achtergelaten dan we haar aantroffen", aldus teamleider Ben Stiefelhagen.

Naast de visnetten, vonden de duikers ook ander visgerei, zoals vishaken met lood en kreeftenkorven. De voorwerpen vormen een groot gevaar voor vissen, kreeften en krabben. De dieren kunnen erin verstrikt raken en vervolgens sterven.

Visnetten zijn zo ontworpen dat ze sterk zijn en niet snel afgebroken kunnen worden in de zee en wel zeshonderd jaar kunnen blijven bestaan.

Zangeres Glennis Grace blaast jury America's Got Talent omver met optreden

Glennis Grace heeft de volgende ronde van het Amerikaanse talentenprogramma America's Got Talent bereikt. Met haar versie van Whitney Houstons Run To You blies ze de jury omver.

"Dit is een droom die uitkomt. Wat een waanzinnige ervaring! Dank je wel America's Got Talent en ook dank aan alle fans!", liet de zangeres weten via Twitter.

Het doorgaans kritische jurylid Simon Cowell was onder de indruk van het optreden: "Ik zit hier en denk alleen maar: je ziet er fantastisch uit, je klinkt fantastisch en het voelt alsof ik naar iemand kijk die al een ster is."

Ook de andere juryleden waren onder de indruk en zeiden dat Grace "precies klinkt als Whitney Houston".

Gratis treinreis door EU voor honderden Nederlandse achttienjarigen

501 Nederlandse achttienjarigen mogen op kosten van Brussel een treinreis maken door de Europese Unie. De Europese Commissie heeft ze geselecteerd voor het zogenoemde DiscoverEU-programma.

De jongeren mogen met de trein in dertig dagen maximaal vier landen bezoeken. In sommige gevallen mogen de deelnemers gebruikmaken van de bus of veerboot, bijvoorbeeld wanneer het reisdoel niet per trein te bereiken is.

EU-commissaris Tibor Navracsics is "verrukt'' met de belangstelling voor het initiatief. Uit de hele EU kwamen meer dan honderdduizend aanvragen binnen voor 15.000 gratis reizen, deze zijn vervolgens met een sleutel verdeeld over de 28 lidstaten.

De commissie hoopt met het programma "meer besef van de diversiteit in Europa en Europese identiteit" te wekken, terwijl de deelnemers onderweg "genieten van de culturele rijkdom in de lidstaten en nieuwe vrienden maken".

Video: Senioren strijden op NK Scootmobiel

Op het circuit van Zandvoort deden woensdag twaalf teams mee aan het NK Scootmobiel voor 75-plussers. De racende senioren moesten het snelst over een parcours vol obstakels rijden om de gouden beker te winnen.

Het evenement wordt niet alleen voor de lol gehouden. Volgens organisator Jan Romme is het evenement bedacht om de groeiende eenzaamheid onder senioren te belichten.

Tekening kaketoe vertelt meer over handelsroute tussen Azië en Europa

Een eeuwenoude afbeelding van een kaketoe uit een Vaticaans manuscript heeft meer informatie gegeven over de handelsroute tussen Azië en Europa. De tekening is gemaakt door Frederik II, die tussen 1220 en 1250 keizer was van het Heilige Roomse Rijk.

De kaketoe was een cadeau van handelsreizigers. Volgens wetenschappers is de tekening waardevol, omdat hij aantoont dat de handelsreizen uit Azië, via het Midden-Oosten naar Europa ouder zijn dan altijd gedacht werd.

Lang werd gedacht dat de handelsreizen eind vijftiende eeuw tot stand kwamen, maar de wetenschappers schatten dat de tekening tussen 1241 en 1248 is gemaakt. Dit betekent dat de handelsreizen dus ruim 250 jaar eerder begonnen.

De afbeelding maakt onderdeel uit van het boek De Kunst van Jagen met Vogels. In dat boek spreekt Frederik II over de kaketoe als een geschenk van de "sultan van Babylon". De onderzoekers zijn het erover eens dat dit de toenmalige sultan van Egypte moet zijn geweest. Dit toont aan dat de handelsroute via het Midden-Oosten liep.

Wapenstilstand tussen regering en rebellen in Zuid-Soedan

De leiders van de twee strijdende partijen in Zuid-Soedan hebben een akkoord bereikt over een wapenstilstand. President Salva Kiir en rebellenleider Riek Machar hebben woensdag hun handtekening onder de overeenkomst gezet.

Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de vrijlating van politieke gevangenen, het openen van het land voor humanitaire hulp en het delen van de macht gedurende een overgangsperiode van drie jaar.

Het jonge land splitste zich in 2011 af van Soedan. Twee jaar nadat Zuid-Soedan onafhankelijkheid werd, begon het conflict.

Jonge Franse zeiler (12) in recordtijd het Kanaal over

De twaalfjarige Tom Goron is in een recordtijd het Kanaal overgestoken. De Franse tiener deed dit in zijn Optimist. Goron deed 14 uur en 20 minuten over de reis van het Engelse eiland Wight naar de Franse havenstad Cherbourg.

Het vorige record stond op de naam van de vijftienjarige Violette Dorange uit Frankrijk. Zij deed er 36 minuten langer over dan Goron: 14 uur en 56 minuten.

Goron is trots op zijn prestatie. "Ik ben heel gelukkig. Ik heb de afgelopen nacht maar drie uur geslapen. Ik was niet zenuwachtig, maar wel bang dat ik iets zou vergeten. Nu ben ik heel erg moe", aldus de twaalfjarige Goron.

Eindexamens VMBO Maastricht blijven geldig tot januari

De leerlingen van VMBO Maastricht kunnen opgelucht ademhalen. De uitslagen van de centrale examens blijven geldig tot 1 januari 2019. Dat betekent dat ze de examens niet over hoeven te doen en de gemiste schoolexamens kunnen inhalen.

Dat schreef minister Arie Slob (Onderwijs) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De eindexamens van 354 Maastrichtse vmbo'ers waren ongeldig verklaard, nadat er allerlei tekortkomingen bij de schoolexamens waren geconstateerd. Het college dat over de eindexamens gaat, is nu tot de conclusie gekomen dat deze netjes zijn afgenomen.

Uit het onderzoek van de inspectie bleek dat duizenden toetsen voor de schoolexamens niet zijn gemaakt. Daarom liepen leerlingen tegen grote achterstanden aan, nog voordat de centrale examens waren begonnen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!