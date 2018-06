Overzicht: De beste NUjij-reacties van de week

Rechter verbiedt motorclub Satudarah na eerder verbod Bandidos​

De rechtbank in Den Haag heeft motorclub Satudarah maandag in heel Nederland verboden. Volgens de rechtbank vormt het voortbestaan van Satudarah een gevaar voor de openbare orde en is het ontbinden van de motorclub noodzakelijk.​ NUjij'ers reageerden op de vraag of het terecht is om een hele groep aan te pakken op basis van het gedrag van individuen. Cor_Rector is het niet eens met deze aanpak en legt uit waarom.

“Een hele groep straffen voor het gedrag van individuen hoort strafrechtelijk onmogelijk te zijn. Vandaar waarschijnlijk dat voor een civiele procedure is gekozen, maar daar hoort het gedrag wat men wil aanpakken niet onder thuis. Als er ergens een grote groep motorrijders langsrijdt, ongeacht welk hesje ze aanhebben, dan lopen volwassenen en kinderen naar de weg om te kijken. Die zijn dus niet geïntimideerd door de colours van welke club dan ook. Het is niet meer zo dat mensen in dorp en stad hun huizen invluchten en de luiken sluiten wanneer de "outlaws" komen binnenrijden. Dat beeld probeert het OM nu wel een beetje te schetsen, geeft aan in welke tijd men is blijven hangen. ” Cor_Rector

Afghanistan verlengt eenzijdig staakt-het-vuren met tien dagen ​

Afghanistan heeft het staakt-het-vuren in het land met tien dagen eenzijdig verlengd. Eerder deze week maakten de radicaalislamitische taliban bekend per direct een einde te maken aan de huidige wapenstilstand. NUjij'er Itsme911 vindt dit een heldhaftige daad van de Afghaanse overheid.

“Ik vind het een ongelofelijke heldhaftige daad van de Afghaanse overheid om toch een staakt-het-vuren af te dwingen, nadat de taliban dit heeft verworpen. De Afghaanse overheid verdient respect en support hiervoor. Verdrietig vind ik het feit dat er in diverse posts, waaronder deze, meteen vingers worden gewezen naar het verleden. Wie allemaal schuld heeft aan de oorlogen in Afghanistan. Kijk naar de toekomst zou ik zeggen. Verwerp de actie van IS om een bom te laten ontploffen tijdens een staakt-het-vuren. Moedig Taliban aan om mee te doen aan een staakt-het-vuren en plaats te nemen aan de diplomatieke tafel. Is dat echt heel erg moeilijk?” Itsme911

'Toename mentale druk op jongeren vormt bedreiging voor hun gezondheid'​

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt dat de mentale druk op jongeren en jongvolwassenen zo hard toeneemt, dat hun gezondheid eronder dreigt te lijden. Volgens het instituut krijgen jonge generaties vanuit meerdere kanten te maken met stressfactoren, waaronder een hoge druk om te presteren en het gebruik van social media. Lezer Eric_ is kritisch over dit bericht en vraagt zich af in hoeverre jongeren zelf iets aan deze mentale druk kunnen veranderen.

“De genoemde oorzaken klinken annemelijk maar lijken me verre van compleet. De 24 uurs economie wordt ook door deze jongvolwassenen aangedreven, zij willen zelf bijvoorbeeld altijd inkopen kunnen doen. Verder moet iedereen veel te doen hebben, wie geen overvulde agenda heeft, telt niet mee. Jezelf geen rust gunnen, altijd maar bezig zijn met iets en roepen "ik heb zoveel te doen". En dan is er nog de smartphone. Dat apparaat met al zijn leuke apps, spelletjes en functies. Niet eens een tijdje wegleggen, nee, want stel je voor dat je niet in 20 seconden op een appje reageert, dan bellen ze al op om te vragen of je ziek bent. En vergeet je "likes" niet op tijd voor de foto's en video's van je 5000 vrienden te geven. Op tijd naar je telefoon kijken want de anti-stress app helpt je wel van de regen in de drup. Een deel van de stress is zeker door externe invloeden opgelegd en ook lastig te beheersen. Tegelijkertijd wordt, voor mijn gevoel, het overgrote deel zelf veroorzaakt en in stand gehouden.” Eric_

Gemeenten krijgen mogelijkheid om vuurwerk lokaal te verbieden​

Deze week werd bekend dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om vuurwerk te verbieden. De jaarwisseling geldt als het gevaarlijkste moment van het jaar: honderden mensen moeten met verwondingen naar de spoedeisende hulp, onder meer met beschadigde ogen. Verder zorgt het voor materiële schade en veel agressie tegen hulpverleners. Het vuurwerkverbod zou moeten leiden tot minder incidenten.​ NUjij'er Ikkebenik is verontwaardigd over dit nieuws en vindt het onterecht dat vuurwerk om deze redenen verboden wordt.