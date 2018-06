NUcheckt: Leven mannen die regelmatig schoonmaken langer?

Oordeel: grotendeels waar

Heb je een man of vriend die te weinig doet in het huishouden? Dan geven de websites Gatsby en Dingenvoorvrouwen je een argument om hem in beweging te krijgen. Volgens deze websites leven mannen die dagelijks een half uurtje huishouden langer dan mannen die dit niet doen. Is schoonmaken echt zo gezond voor de man?

Waar komt het vandaan?

De bron van het bericht is een internationaal onderzoek dat vorig jaar werd gepubliceerd. In dit onderzoek onder ruim 130.000 mannen en vrouwen uit 17 landen werd bekeken wat het effect is van bewegen op het algehele risico op vroegtijdig overlijden en het risico op hart- en vaatziekten. Er werd onder meer gekeken naar de gezondheid van mensen die minstens het aantal minuten bewegen dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanraadt: 150 minuten matig intensief.

Klopt het?

De onderzoekers vonden dat mensen die de WHO-richtlijn haalden een 28 procent kleinere kans hadden om tijdens het onderzoek te overlijden dan mensen die minder bewogen dan de richtlijn. Het is niet onderzocht of het uitmaakt of je schoonmaakt of een andere activiteit doet en of je een man of vrouw bent.

Volgens Annemarie Koster van Maastricht University zorgt bewegen inderdaad voor een lagere kans op allerlei ziekten, en zorgt bewegen er dus voor dat mensen gemiddeld langer leven. En ook de Nederlandse Gezondheidsraad heeft daarom een beweegrichtlijn. Koster: "De Nederlandse beweegrichtlijn komt overeen met die van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): 150 minuten matig tot hoog intensief bewegen per week. Maar meer bewegen is beter voor je gezondheid en minder dan de richtlijn bewegen is beter dan helemaal niets doen."

Volgens Koster hoef je niet per se naar de sportschool te gaan om deze richtlijn te halen. Stevig wandelen valt al onder matig bewegen en sommige huishoudelijke klussen, zoals intensief werken in de tuin, vallen ook onder matig tot hoog intensief bewegen. Als je hard je best doet tijdens het schoonmaken en je dit regelematig doet, zorgt dit ervoor dat je meer beweegt, en mensen die meer bewegen leven gemiddeld langer.

Het bericht op Gatsby sprak wel specifiek alleen over mannen. Hoeven vrouwen dan minder te bewegen? Nee, Koster zegt dat de gezondheidsvoordelen van bewegen gelden voor zowel mannen als voor vrouwen. Ook voor een vrouw is het dus mogelijk levensverlengend om schoon te maken.

Conclusie

Leven mannen die regelmatig schoonmaken dus langer? Als mannen tijdens het schoonmaken goed bewegen, dan leven ze hier waarschijnlijk inderdaad gemiddeld langer door. Maar je kunt ook een potje gaan voetballen, de hond uitlaten of dansen. Bewegen is gezond voor je, en meer bewegen is gezonder, ongeacht je geslacht.

Om deze reden beoordelen we de stelling 'mannen die vaak schoonmaken leven langer' als grotendeels waar.

