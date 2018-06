Holocaustoverlevende die Anne Frank in kamp verzorgde overleden (95)

Turgel verzorgde de vijftienjarige Anne Frank toen ze leed aan tyfus. "Ik waste haar gezicht, gaf haar water om te drinken. Ik zie dat gezicht en het haar nog steeds voor me", zei Turgel tegen de BBC. De vrouw heeft in drie concentratiekampen vastgezeten.

Turgel stond ook bekend als 'de bruid van Belsen', omdat ze de Britse soldaat Norman Turgel trouwde nadat hij meehielp bij de bevrijding van het kamp in april 1945. Haar trouwjurk werd gemaakt van de stof van een Britse legerparachute.

Ze schreef haar levensverhaal op in de biografie I light a candle die in 1987 uitkwam. Karen Pollock, directeur van het Holocaust Educational Trust, zegt zaterdag tegen de BBC dat Turgel haar leven heeft gewijd aan "het delen van haar verhaal, dat moeilijk was om te horen en moeilijk was om te vertellen. Een brandend licht is vandaag gedoofd".