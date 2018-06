Overzicht: De beste NUjij-reacties van de week

Ingrijpen bij ouders met mentale problemen

Kinderen en jongeren die opgroeien met een vader of moeder die problemen heeft, willen dat er sneller wordt ingegrepen als het thuis niet goed gaat. NUjij’er Cookiemonster probeert zich in te beelden in een situatie waarbij je partner mentale problemen heeft. Is het niet onwijs lastig om hulp te vragen?

“Het zal je gebeuren dat je partner uitvalt en je er alleen voor staat. Hang je dit aan de grote klok? Wanneer je partner een mentale stoornis heeft en hiervoor behandeld moet worden, is dat ten eerste al een enorme schok om zelf te moeten verwerken en ook niet iets dat je breed gaat melden in je netwerk. Hulp zal niet in rijen voor je deur staan. Geopperd wordt (elders op dit draadje) dat de familie wel bij kan springen. Familie die ook ergens een gezin heeft met beslommeringen en druk om geld te verdienen en misschien wel in een ander deel van het land woont. Kunnen zij alles uit hun handen laten vallen om het andere gezin te helpen? Er heerst een taboe op dit soort problematiek. In hoeverre mag een leerkracht zich bemoeien met de situatie van een kind? Interessant zou zijn te onderzoeken hoe het komt dat er zo'n hoog percentage ouders uitvalt. Heeft het te maken met de rat race, met het wegvallen van laagdrempelige hulpinstanties? Hoe dan ook, het kind mag nooit de dupe zijn.” Cookiemonster

Ede mocht paden naar homo-ontmoetingsplek sluiten

De bestuursrechter in Arnhem heeft besloten dat Ede geen regels heeft overtreden met het afsluiten van de wegen naar een homo-ontmoetingsplek. NUjij’ers buigen zich over de stelling: "Moeten ontmoetingsplekken voor seks verboden worden?" Maastricht043 vindt van niet.

“Ontmoetingsplekken zouden niet verboden moeten worden. Helaas zijn er nog steeds mannen die niet voor hun geaardheid durven/willen uitkomen. Ik snap het ook niet hoor, buitenseks. Maar er zijn genoeg mensen (uit alle delen van het "menselijke spectrum") die er wel een "kick" van krijgen, of "het" gewoon nergens anders kunnen of durven doen. Moet je zoiets op "loopafstand" van een rustplek voor automobilisten en vakantiegangers doen? Wat mij betreft zeker niet. Als het goed afgeschermd is of anderszins uit het zicht ontnomen is, heb ik er verder geen problemen mee. Voor wie het ook bedoeld is.” Maastricht043

Cocaïne weer in opkomst

Het EU-drugsagentschap heeft bekendgemaakt dat de beschikbaarheid van cocaïne in de Europese Unie toeneemt. NUjij’ers discussiëren over de vraag wat beter is: een harde aanpak of regulatie? Nostalgia is overtuigd van het tweede.

“Ik ben van mening dat drugsproductie enkel de kop ingedrukt kan worden door drugs te 'legaliseren' en te regulieren. Op deze manier kan de Staat alle drugssoorten 'veiliger' maken door bijv. de schadelijke stoffen die in deze drugs zitten te verwijderen of in kleinere mate toe te voegen. Daarbij kan de overheid 'awareness campagnes' inzetten om de gebruikers te waarschuwen voor het gebruik van drugs, zoals met alcohol ook gebeurt: ''Drink met mate'' en ''Bob, daar kun je mee thuiskomen''. Als de overheid 'veilige' drugs produceert, dan zullen (hopelijk) meerdere gebruikers de door de overheid gemaakte drugsproducten gebruiken en niet van de illegale straatdealers. Misschien is 'legaliseren' nog een te groot woord, maar stel dat enkel de door de overheid gemaakte drugsproducten 'legaal' is. Dan kan de Staat best ver komen. Of het voorbeeld van Duterte kan gevolgd worden, dat zijn ook 'harde maatregelen'. ” Nostalgia

Franse soldaten medeverantwoordelijk voor Bataclan?

Een groep van zeventien slachtoffers en nabestaanden van de aanslag in de Parijse club Bataclan heeft een klacht over een militaire tak tegen de Franse Staat ingediend. De soldaten grepen niet in toen terroristen de menigte in 2015 onder vuur namen. NU.nl vroeg NUjij’ers of de soldaten, ondanks dat ze dat niet mochten, hadden moeten ingrijpen. Lezer Luxomniavincit vindt van niet.