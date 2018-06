NUcheckt: Vergroot vruchtensap bij het ontbijt de kans op overgewicht?

Oordeel: onbewezen

Kinderen kunnen maar beter geen glaasje jus bij het ontbijt drinken. Volgens Metro zorgt sap in de ochtend ervoor dat kinderen 50 procent meer kans hebben op overgewicht. Het zou een stuk gezonder zijn om je kind water te geven. Kinderen die dit bij het ontbijt drinken, zouden juist een stuk minder vaak overgewicht hebben.

Waar komt het vandaan?

De bron van het stuk is een Oostenrijks onderzoek dat vorige maand op een conferentie over obesitas werd gepresenteerd. Een van de onderzoekers, Maria Wakolbinger, schrijft aan NU.nl dat ze de ontbijtgewoontes van kinderen op dertien scholen in Wenen heeft onderzocht. De onderzoekers vroegen aan de kinderen wat ze normaal gesproken als ontbijt aten en vergeleken de antwoorden met het BMI van deze kinderen.

Klopt het?

Hieruit bleek dat de kinderen die sap drinken in de ochtend inderdaad 50 procent meer kans hebben op overgewicht en dat kinderen die water drinken minder kans hebben op overgewicht dan gemiddeld. Niet heel verrassend is dat bij een ontbijt met gebak de kans op overgewicht nog een stuk groter is dan bij een ontbijt met sap.

Maar hiermee is niet bewezen dat vruchtensap of gebak in de ochtend ervoor zorgen dat de kans op overgewicht groter wordt. Het is heel goed mogelijk dat kinderen die sap drinken ook de rest van de dag ongezonder eten of minder bewegen, terwijl de kinderen die water bij het ontbijt drinken misschien ook de rest van de dag veel minder calorieën binnenkrijgen. In dit voorbeeld zijn de kinderen dus niet dik geworden door sap, maar door het complete eet- en beweegpatroon. Ook de onderzoekers zelf schrijven dat er nog verder onderzoek nodig is om te bepalen of ontbijten met sap een oorzaak is voor overgewicht.

Dit betekent overigens niet dat het een goed idee is om je kind iedere ochtend sap te geven. Het Voedingscentrum vertelt aan NU.nl dat sap geen heel goede keuze is voor het ontbijt. "Vruchtensap levert veel energie, maar doordat je niet kauwt, geeft het geen verzadigd gevoel. Daarom is het beter om fruit heel te eten." Volgens het Voedingscentrum kan een kind het beste water, thee of melk bij het ontbijt drinken, hier zit een stuk minder suiker in dan in sap. "Het is niet erg om af en toe vruchtensap bij je ontbijt te drinken, maar niet te veel en niet te vaak."

Conclusie

Kinderen die regelmatig ontbijten met sap hebben vaker overgewicht dan kinderen die dit niet doen. Dit wil alleen niet zeggen dat sap ook de reden is dat deze kinderen dikker zijn. De kinderen die ontbijten met sap zouden ook de rest van de dag een ongezonder eetpatroon kunnen hebben.

Om deze reden beoordelen we de stelling 'vruchtensap vergroot de kans op overgewicht bij kinderen' als onbewezen.