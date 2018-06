Ruimtesonde New Horizons opnieuw uit winterslaap gehaald

Het ruimtevaartuig, dat in 2015 opzienbarende foto's van Pluto en zijn grootste maan Charon maakte, moet op Nieuwjaarsdag voorbij dat rotsblok vliegen, beelden maken en metingen doen. Dat wordt dan het verste object dat van dichtbij door de mens is bestudeerd.

Op weg naar de rand van ons zonnestelsel is de New Horizons nu bijna 6,1 miljard kilometer van de aarde verwijderd, ruim veertig keer de afstand van hier tot de zon. Het radiosignaal om de sonde, vorig jaar in slaap gesust om energie te sparen, te wekken deed er 5 uur en 40 minuten over.

Dinsdagmorgen lokale tijd kwam de positieve reactie bij het NASA-centrum in Laurel binnen. Volgens de wetenschappers van het Deep Space Network verkeert de in 2006 gelanceerde New Horizons in goede conditie en functioneren de apparatuur en de computersystemen naar wens.

De komende dagen worden de navigatiedata verzameld en geanalyseerd, waarna begonnen wordt met de voorbereiding op de passage van 2014 MU69, zoals Ultima Thule tot voor kort heette.