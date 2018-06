Overzicht: De beste NUjij-reacties van de week

Fouten OM bij dood Anne Faber?

De vader van Anne Faber schreef in een open brief in de Volkskrant dat de dood van zijn dochter een gevolg is van het falen van het gerechtshof. Hij wil dat Rinus Otte, topman bij het Openbaar Ministerie (OM), opstapt. Lezer Nimor snapt het gevoel van de familie, maar begrijpt niet dat anderen ook de schuld bij de voorzitter leggen.

“- Dit is een vreselijke zaak met een vreselijke afloop. Toch ligt het denk ik iets te ingewikkeld om nu bijna alle schuld bij de voorzitter van het gerechtshof neer te leggen. Dat de familie van Anne dit doet, snap ik. Dat vele anderen dit nu ook doen, snap ik veel minder. Op de eerste plaats wordt een vonnis door drie raadsheren gewezen, en niet enkel door de voorzitter. Daarbij geldt dat de meeste stemmen gelden en dat niet naar buiten wordt gebracht wat er in raadkamer is gezegd. Misschien wilde Otte wel een hogere straf of TBS, maar is hij overruled. Hij mag daar nu in ieder geval niks over zeggen en doet dat ook niet. Op de tweede plaats zou ik het geen goede zaak vinden dat als iemand recidiveert, de rechter die hem een eerder straf heeft opgelegd, die dus kennelijk niet hoog genoeg was, het veld moet ruimen. Het recidiverisico is erg hoog, moet de rechter dan altijd de maximale straf opleggen?” Nimor

Loonstijging voor rijksambtenaren

De vakbonden FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF hebben besloten het overleg over een cao voor rijksambtenaren te hervatten. Sinds minister Ollongren het aan haar gestelde ultimatum medio mei liet verlopen, zijn er diverse acties van rijksambtenaren geweest. Jurist MeaCulpa737 vindt een lichte stijging van de lonen meer dan logisch en legt uit waarom.

“Ik ben ook een jurist voor de overheid, dus een 'ambtenaar'. Sta iedere week in de rechtszaal mij in te zetten voor waar ik in geloof. Mijn werkweek is inderdaad 36 uur, maar avondwerk en weekendwerk hoort bij de functie. In tegenstelling tot de commerciële markt, wordt overwerk niet uitbetaald. Ook mag ik de extra gemaakte uren niet opnemen later in de week. In plaats van 0,19 cent per kilometer krijg ik 0,06 cent. Daarbij is mijn salaris lager dan het salaris van een jurist in het bedrijfsleven. Maar ik doe dit werk met plezier, want het is maatschappelijk relevant, niet geldgebonden, en je staat vaak voor moeilijke keuze's die een mensenleven kunnen veranderen. Uiteraard heb ik niet gestaakt, want ik had gewoon zitting. Medeburgers zouden zich eens meer moeten verdiepen en wat meer van de wereld moeten zien, voordat zij hun ongezouten mening uiten. Nee, de wereld blijft niet zo doordraaien zonder ambtenaren, orde en/of handhaving. Na 6 jaar een nullijn mag een lichte stijging best!” MeaCulpa737

'Hoge boete voor verspreiden seksvideo Patricia Paay'

De advocaten van Patricia Paay zijn in overleg over een schikking met GeenStijl en de man die een link naar de beruchte seksvideo op Twitter plaatste. Lezer CLJ vindt dat de verspreiders van de video een hoge boete moeten betalen om zo een sterk signaal af te geven.

“Ik vind dat de schadevergoeding in dit soort zaken niet hoog genoeg kan zijn. Al is het alleen maar vanwege de preventieve werking daarvan. Of ze het nu wel of niet zelf in de privésfeer heeft gedeeld doet er natuurlijk helemaal niet toe. Degene die dit zonder haar toestemming publiekelijk heeft geplaatst zou misschien de grootste vergoeding moeten betalen. Maar ook de (nieuws)sites die hieraan meewerken moeten een hoge vergoeding betalen. Dat is ook justificeerbaar omdat zij hiervan ook fiks profiteren (reclame-inkomsten etc.). Zodra dit soort ontoelaatbare praktijken niet meer loont, juist verlies oplevert of veel geld kost, zal het waarschijnlijk ophouden. Dit moet gewoon stoppen. Of het dom is of niet om seksueel getinte foto's of video's te maken doet verder totaal niet ter zake. Ik zeg: € 1.000.000,-. Next!” CLJ

Geen homorollen bij eindmusical in Hengelo

De Anninkschool in Hengelo stond de afgelopen dagen flink ter discussie. De directeur van de basisschool had besloten om geen homorollen toe te laten in de eindmusical, omdat een leerling die Jehova's getuige is anders niet mee zou doen. Lezer M2018 neemt het de volwassenen kwalijk dat ze een probleem maken van iets wat voor de leerlingen geen probleem leek te zijn. Wat als er een homoseksueel in de klas zit?

“Nogmaals: ik neem het te de kinderen niet kwalijk, maar de volwassenen. Stel je voor: je bent twaalf en je bent homo of vermoedt dat je homo bent. Niet makkelijk. Je hebt het waarschijnlijk nog nooit tegen iemand gezegd. De eindmusical komt eraan en je klas komt het idee om die iets te wijzigen en een heterokoppel te vervangen voor een homokoppel. Wat fijn dat je klas zo is. Misschien durf je nog steeds aan niemand te vertellen dat je homo bent, maar dit geeft wel de hoop dat je in een veilige omgeving bent. En dat besluit je school ineens dat het niet mag omdat door dit besluit van je klas de ouders van een klasgenootje boos worden. Weg hoop, weg veilige omgeving, weg vertrouwen dat je mag zijn wie je bent. Jij bent iemand waar mensen blijkbaar boos om worden.” M2018

Apenkooien voor volwassenen

Steeds meer volwassenen gaan ouderwets gymmen in hun vrije tijd, net als op de basisschool. Lezer BewonerRegioUtrecht vond apenkooien vroeger weinig aan, maar heeft inmiddels de lol van sporten ontdekt.