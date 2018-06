Russische vermiste piloot in Afghanistan na dertig jaar weer opgedoken

De piloot werd neergeschoten in 1987 en er werd van uitgegaan dat hij dood was. Hij zal nu over de zestig jaar oud zijn, schrijft The Guardian. “Hij leeft nog en heeft hulp nodig. Het is verbazingwekkend”, vertelde het hoofd van de veteranenorganisatie Valery Vostrotin aan RIA.

Vostrotin wil de naam van de piloot niet bekendmaken, omdat het volgens hem vertrouwelijke informatie betreft. De voormalig vermiste Rus zou zich op dit moment in Pakistan bevinden, waar Afghanistan oorlogsgevangenen vasthield in kampen.

Volgens RIA zijn er tijdens de oorlog, die duurde van1979 tot 1989, 125 vliegtuigen van de Sovjet-Unie uit de lucht geschoten in Afghanistan. Toen de Sovjettroepen zich terugtrokken in 1989 werden er ongeveer driehonderd soldaten als vermist opgegeven. Sindsdien zijn er dertig teruggevonden en de meesten zijn naar hun thuisland teruggekeerd.