Grootste zoetwaterparel ter wereld brengt ruim 3 ton op

De parel, die doet denken aan een slapende leeuw, is gekocht door een Japanse handelaar, waarschijnlijk met het doel om deze door te verkopen. De vooraf aangegeven richtprijs was 340.000 tot 540.000 euro.

Omdat natuurlijke parels van een vergelijkbare grootte zeer zeldzaam zijn, was het niet eenvoudig een verkoopprijs vast te stellen: kleur, grootte en de herkomst spelen hierbij een rol. Ook de gedocumenteerde geschiedenis van de parel is een factor van betekenis, aldus het Venduehuis.

De verkopende partij, het Amsterdams Parel Genootschap, is tevreden met de verkoop en is verheugd dat de parel na veertig jaar een nieuwe bestemming krijgt. ''Het is alsof je een kind loslaat, je wilt weten dat het veilig aankomt.''

De oorsprong van The Sleeping Lion Pearl ligt in China waar de parel in een zoetwateroester groeide in de eerste helft van de 18e eeuw. De parel groeide uit tot een lengte van 7 centimeter en met een gewicht van 120 gram.

VOC

De parel reisde rond 1765 vanuit China met de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) naar Amsterdam. Daar werd het object in 1778 verkocht aan een tussenpersoon van keizerin Catharina de Grote van Rusland.

Vanuit Sint-Petersburg kwam de parel in Italië terecht om daar verwerkt te worden in de kroonjuwelen van koning Victor Emmanuel II. De koop ging echter niet door en de parel kwam vervolgens in bezit van de Amsterdamse goudsmid Lodewijk Willem van Kooten. Nazaten van Van Kooten verkochten de parel in 1979 aan het Amsterdams Parel Genootschap.