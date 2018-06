NUcheckt: Kan wimperserum ervoor zorgen dat je ogen van kleur veranderen?

Oordeel: waar

Het wimperserum van Kruidvat is volgens verschillende media de afgelopen weken bijna overal stijf uitverkocht. De reden voor dit succes: je zou er prachtige lange wimpers van krijgen. Maar, volgens onder andere smly.nu en EditieNL zou er een bijzonder gevaar aan het gebruik van dit wimperserum zitten. Het zou ervoor kunnen zorgen dat je ogen van kleur veranderen.

Waar komt het vandaan?

In EditieNL vertelde oogarts Richard Zegers van het Diakonessenhuis dat hij contact had gehad met twee dames die bruinere ogen hadden gekregen na gebruik van wimperserum van de Kruidvat. De dames hadden volgens de arts voorheen groene en blauwe ogen. Dat wimperserum voor een andere kleur ogen kan zorgen werd overgenomen door verschillende websites als Flair en smly.nu. Volgens de berichten zou een werkzaam bestanddeel in het wimperserum 'bimatoprost' voor de verkleuring zorgen. Deze stof is inderdaad te vinden in het serum van Kruidvat, maar het is ook in wimperserums van andere merken aanwezig.

Klopt het?

Bimatoprost wordt niet alleen in wimperserums gebruikt, maar volgens het Zorginstituut Nederland wordt het ook gebruikt in oogdruppels voor de behandeling van de oogziekte glaucoom.

Oogarts Zegers vertelt aan NU.nl dat jaren geleden bij de behandeling van glaucoom is ontdekt dat lange wimpers een bijwerking van bimatoprost zijn. "Hierdoor is deze stof sinds een aantal jaar ook een ingrediënt van sommige wimperserums."

Wimperserums worden gebruikt op de wimperrand. Volgens Zegers kan het serum zo ook in het oog komen en door het oog worden opgenomen.

Zegers vertelt dat hierdoor een andere bijwerking van bimatoprost kan optreden: het veranderen van de oogkleur. Ook het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, het Oogziekenhuis Rotterdam en hoogleraar oogheelkunde Carroll Webers bevestigen dat het mogelijk is dat je ogen kunnen verkleuren door het gebruik van bimatoprost. De kleurverandering van de ogen is volgens experts permanent, terwijl andere bijwerkingen, zoals rode ogen, weer verdwijnen wanneer je stopt met het gebruik van het wimperserum.

Waarom verandert je oogkleur?

Het gekleurde gedeelte van je oog is de iris. Webers legt uit dat in de iris pigment zit dat ervoor kan zorgen dat je bruine ogen hebt. Veel mensen, ook mensen met groene en blauwe ogen, hebben wel iets van dit bruine pigment. Door de stof in het wimperserum wordt de aanmaak van dit bruine pigment gestimuleerd. "Als je al meer pigment in je ogen hebt zal dit eerder opvallen dan wanneer je helder blauwe ogen hebt, vooral bij mensen met lichtbruine ogen is de verandering goed te zien. Deze verkleuringen zijn ook een reden waarom we bij medische behandeling met deze stof het altijd voor beide ogen voorschrijven, zo voorkom je verschillende oogkleuren."

Deze verkleuring is volgens Webers niet gevaarlijk. "Er is geen sprake van celgroei, zoals bij oogmelanomen, een vorm van kanker, wel het geval is."

Hoe groot is de kans?

Zegers en Webers vertellen dat kans op oogverkleuring niet groot is. Ze leggen daarnaast uit dat wanneer je bimatoprost als oogdruppels gebruikt ter behandeling van glaucoom de kans dat je oog verkleurt groter is dan wanneer je het als wimperserum gebruikt. Toch is volgens beiden ook bij het gebruik van wimperserum verkleuring mogelijk.

Webers verwijst naar een onderzoek waarin bijna 700 mensen met uitgevallen wimpers een serum met bimatoprost gebruikten. Bij twee van deze deelnemers werd een milde verkleuring van de ogen geconstateerd.

Conclusie

Meerdere oogexperts vertellen aan NU.nl dat het inderdaad mogelijk is dat de kleur van je ogen verandert als je een wimperserum met bimatoprost gebruikt, zoals het serum van de Kruidvat. Je ogen kunnen bruiner worden doordat de stof de aanmaak van pigment stimuleert. De kans dat dit gebeurt, is alleen niet groot.

We beoordelen de stelling "wimperserum kan ervoor zorgen dat de kleur van je ogen verandert" als waar.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.