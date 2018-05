NUcheckt: Zorgt het dragen van natte sokken dat je beter slaapt met warm weer?

Oordeel: onbewezen

Slaap jij ook zo slecht als het buiten warm is? Websites als Cosmopolitan en radio2.be zeggen een oplossing te hebben gevonden: het dragen van natte sokken als je gaat slapen. Volgens Cosmopolitan zou dit helpen om de warmte in je lichaam kwijt te raken, waardoor je lekkerder slaapt. Echt comfortabel lijkt het alleen niet. Zouden natte sokken toch helpen?

Waar komt het vandaan?

Winni Hofman, slaapexpert aan de Universiteit van Amsterdam, legt uit waarom het eigenlijk zo moeilijk is om in de hitte te slapen. "Je krijgt slaap als je interne lichaamstemperatuur daalt, dit gaat gelijk op met de afgifte van het slaaphormoon melatonine." Maar als je omgeving erg warm is wordt afkoelen moeilijker. "Een hoge omgevingstemperatuur werkt de daling van de lichaamstemperatuur tegen, waardoor je dus moeilijker in slaap valt."

Volgens Hofman verlies je vooral lichaamswarmte via je voeten en handen, "daar zal waarschijnlijk ook het idee van de natte sokken vandaan komen."

Klopt het?

Het lijkt Hofman alleen onwaarschijnlijk dat je van natte sokken echt beter gaat slapen. "Het lijkt me vooral oncomfortabel." Ze vertelt daarnaast dat bij mensen die slaapproblemen hebben is aangetoond dat juist warme sokken kunnen helpen bij het in slaap vallen. "Dat gaat alleen met warm weer niet helpen, je voeten zijn al warm."

In het Nederlandse onderzoek naar warme sokken werd gevonden dat bij jongvolwassenen warme voeten inderdaad helpen om sneller in slaap te vallen. Ook Japans onderzoek vond dat een warme huidtemperatuur kan helpen om makkelijker in te slapen. Een mogelijke reden hiervoor is volgens de Nederlandse onderzoekers dat het opwarmen van de huid ervoor zorgt dat er meer lichaamswarmte wordt verloren, omdat een warme huid beter doorbloed is en daardoor kan het lichaam juist meer warmte aan de omgeving afgeven. Koud water op je sokken doen lijkt dus in ieder geval niet slim, dit kan de huidtemperatuur verlagen, wat waarschijnlijk niet goed is voor de doorbloeding.

Daarnaast schrijven de onderzoekers dat bij ouderen het ervaren comfort belangrijker leek voor de tijd dat het kostte om in slaap te vallen dan de temperatuur van de voeten. Ook comfort lijkt dus belangrijk bij in slaap vallen. Als je natte sokken erg oncomfortabel vindt is dit waarschijnlijk dus niet heel bevorderend voor je slaap.

Wetenschappelijk onderzoek naar het daadwerkelijke effect van natte sokken is, voor zover bekend, nog niet gedaan.

Een betere, wel bewezen, methode om in slaap te vallen is volgens Hofman proberen de temperatuur in je slaapkamer naar beneden te halen. Dit kan bijvoorbeeld met een ventilator of een natte doek voor het raam. "Het kan ook helpen om te slapen onder een laken in plaats van een warm dekbed."

Conclusie

Natte sokken lijken geen hele waarschijnlijke oplossing voor je doorwaakte nachten met warm weer. Slaapexpert Hofman lijkt het dragen van natte sokken, vooral oncomfortabel, wat niet heel bevorderlijk is voor je slaap. Daarnaast blijkt uit Nederlands onderzoek dat juist warme voeten kunnen helpen bij het inslaapvallen. Dit komt waarschijnlijk omdat je door warme sokken een beter doorbloeding in je voeten hebt, waardoor je lichaam makkelijker warmte kwijtraakt. Er is daarnaast geen onderzoek bekend naar de effectiviteit van natte sokken.

Om deze reden beoordelen we de stelling "het dragen van natte sokken zorgt ervoor dat je beter slaapt met warm weer" als onbewezen.

