Overzicht: De beste NUjij-reacties van de week

Gemeente Amsterdam in opspraak na verzamelen Facebook-gegevens

De gemeente Amsterdam heeft persoonsgegevens van hangjongeren op Facebook laten verzamelen om inzicht te krijgen in deze groepen. Heeft een gemeente het recht om dit te doen, of is dit een schending van de privacy? ​Volgens lezer R__ is de gemeente Amsterdam absoluut te ver gegaan.

“Ik vind dit absoluut niet kunnen. Een heleboel mensen zullen dat niet met mij eens zijn, maar ik denk dat de gemeente Amsterdam haar boekje ver te buiten gaat. Vooral ook omdat deze data blijkbaar niet geanonimiseerd was. Hoe goed bedoeld ook, de overheid zou vooral een dienstverlenende taak moeten hebben, en geen controlerende. Meer persoonlijke aandacht, meer zorg, prima, maar in de praktijk zien we juist minder zorg, omdat daar gigantisch op bezuinigd wordt. Er gaat blijkbaar meer geldstroom richting dit soort bespionerende activiteiten. Dat overlast in kaart wordt gebracht is begrijpelijk. Dat er sociologisch onderzoek wordt gedaan, bijvoorbeeld door een universiteit, ook. Maar een gemeente die met naam en toenaam statistieken verzamelt (c.q. laat verzamelen door een commercieel bedrijf) over hangjongeren overschrijdt elke vorm van privacy, en privacy is iets waar elke burger gewoon recht op heeft.” R__

Aantal insecten in natuurgebieden Nederland neemt sterk af

Natuurmonumenten maakte deze week bekend dat in twee natuurgebieden in Drenthe en Noord-Brabant het aantal loopkevers en nachtvlinders “dramatisch" is afgenomen. De afname van de insectengroepen is mogelijk het gevolg van het gebruik van fosfaten, stikstof en bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Lezer Thomas_Twin is kritisch over de manier waarop Natuurmonumenten dit nieuws presenteert. ​

“Toch niet echt handig van Natuurmonumenten om dit onderwerp op deze manier te presenteren. Het staat buiten kijf dat insecten onmisbaar zijn binnen een ecosysteem en dat de verdwijning van die beestjes een drama kan opleveren dat niet te voorspellen is (alles is van alles afhankelijk). Aangezien de mens verantwoordelijk is, is bewustwording creëren dus heel erg belangrijk! Maar ja, ieder normaal mens haat nou eenmaal insecten. Een nieuwsbericht dat voornamelijk vermeldt dat ons gedrag zorgt voor minder insecten zonder goed uit te leggen waarom dat erg is lijkt me nou niet bepaald het allerslimste idee…” Thomas_Twin

Moet minister Stef Blok Israëlische ambassadeur ontbieden?

Nieuwe demonstraties aan de grens tussen de Gazastrook en Israël leidden afgelopen maandag tot tientallen doden en honderden gewonden. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) liet weten dat dit geen reden is om de Israëlische ambassadeur te ontbieden, maar dat er eerst nog grondig onderzoek moet worden verricht. Lezer Feinhoud is het hier niet mee eens.

“Direct ontbieden! Ik herinner me nog wel enkele andere zeer ernstige misdrijven waarop het kabinet antwoordde met ‘we wachten het onderzoek af’, of woorden in gelijke strekking. Vervolgens hebben we daar nooit meer iets van gehoord. Bij dit soort ernstige misdrijven moet de regering direct ingrijpen en ingrijpen met de middelen die ze tot haar beschikking heeft. Als we niet laten zien dat dit ongehoord en illegaal is, geven we ze vrijspel. Dit soort misdrijven moeten aangepakt worden om te laten zien dat wij dit van niemand accepteren.” Feinhoud

'Dalende misdaadcijfers in Nederland botsen met realiteit'

De misdaadcijfers daalden afgelopen jaar met 11 procent. Goed nieuws, maar volgens korpschef Erik Akerboom botsen deze cijfers soms hard met de realiteit. Lezer En_nu_ikke is het eens met deze uitspraak van Akerboom. Hij benadrukt dat er nog veel ongeregistreerde misdaad is en dat veel mensen zich nog niet veilig voelen in Nederland.

“De statistieken gaan over geregistreerde misdaad, niet over onzichtbare misdaad of andere criminaliteit die men niet bij de politie meldt. Dit betekent inderdaad op papier dat er minder misdaad is. Het klagen over dit "goede nieuws" is in mijn ogen dan ook terecht; mensen kunnen inderdaad nog steeds dagelijks meer (of in gelijke mate) in contact komen met de criminaliteit dan voorheen. Deze cijfers constateren dan ook niet alles. Onder andere cybercriminaliteit en de ondergrondse drugswereld (in het zuiden des lands een groeiend, maar niet duidelijk in kaart gebracht probleem) zullen niet behoren tot deze statistieken. Ik kan me dan ook goed voorstellen dat de meerderheid van de mensen dit nieuws wel zou willen geloven, maar het echter niet voor waarheid wil aannemen omdat zij zich, ondanks de cijfers, niet veiliger zijn gaan voelen in ons Nederland.” En_nu_ikke

Nederlanders positiever over homoseksualiteit en genderdiversiteit

Nederlanders denken steeds positiever over homoseksualiteit en genderdiversiteit, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Ondanks dit goede nieuws valt het lezer WeGaanNaarMars op dat er nog veel werk aan de winkel is voordat lhbti'ers gelijk behandeld worden.

“Nou, na het lezen van de vele reacties hier, is er idd nog veel werk te verrichten voordat de lhbti'ers gelijk behandeld worden. Ik vraag mij dan altijd af waar al die zogenaamde eigen normstellende mensen het lef vandaan halen om iedereen maar te beoordelen en vooral te veroordelen? Ieder mens is gelijk. En wat je menselijke voorkeur is, doet eenvoudig niet terzake. Dat hebben we als samenleving gewoon in de Grondwet vastgelegd. De opmerkingen over de Gay Pride. Mooi dat het kan in onze samenleving, er zijn namelijk nogal wat landen op de wereld waar dat dus niet kan, waar mensen zoals ze zijn in de gevangenis worden gestopt, mishandeld of doodgemaakt. Daarom mogen al die mensen dat één keer per jaar uitbundig vieren, omdat ze vrij en zichzelf kunnen zijn. En stoor je je er aan? Prima, ook dat mag, we leven namelijk in een vrije wereld. Maar met verbieden daal je dus weer een trede in menselijkheid.” WeGaanNaarMars

Aangifte tegen GGZ-instelling​

De familie van de 31-jarige man die op Bevrijdingsdag drie mensen neerstak in Den Haag gaat aangifte doen tegen GGZ-instelling Parnassia. De familie houdt de instelling verantwoordelijk voor het "toebrengen van zwaar lichamelijk letsel". De familie heeft meerdere keren tevergeefs aangeklopt bij de GGZ-instelling en andere instanties omdat zij zich grote zorgen maakten over Malek F.. Lezer Cor_Rector is voorstander van een onderzoek naar de beoordelingen van psychiatrische instellingen, maar benadrukt tegelijkertijd ook dat GGZ-instellingen zich aan een ingewikkelde wetgeving moeten houden.

“Het is een goed signaal dat er eens serieus gekeken wordt naar de beoordelingen van psychiatrische instellingen. Aan de andere kant moet er dan ook worden gekeken naar de wettelijke kaders waaraan die instellingen zijn gebonden. Een GGZ-instelling of soortgelijk, mag zonder instemming van "de patiënt" bijna niets doen. Als iemand dan niet wil meewerken, kan er pas in heel extreme gevallen een RM (rechtelijke machtiging) worden afgegeven waarmee iemand tegen zijn/haar wil in kan worden opgenomen. Dat deze persoon niet vrij had mogen rondlopen, is wel gebleken, maar of de GGZ-instelling er iets tegen kon doen is nog maar de vraag. Het hele systeem eromheen kent vele obstakels die soms geen enkele logica hebben voor de gewone Nederlander.” Cor_Rector

Verwarring over onderzoek kabinet naar terughalen IS-kinderen​

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) stelde dinsdag in het tv-programma Pauw dat het kabinet onderzoek doet naar het terughalen van kinderen van Nederlandse Syriëgangers die momenteel vastzitten in Syrische kampen. Later deze week kwam Grapperhaus terug op deze uitspraak en bleek dat het kabinet toch geen onderzoek doet naar deze kwestie. "Oneerlijk" en "een schande voor Nederland", vindt lezer Rob_Groeneweg.