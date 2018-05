NUcheckt: Kan zonnebrandcrème kanker veroorzaken?

Oordeel: onwaar

Nu het al even lente is en veel mensen volop genieten van de zon op het terras, verschijnen op sommige blogs ook weer verhalen dat sommige zonnebrandcrèmes de kans op kanker kunnen vergroten. Berichten, zoals die van niburu.co en jessevandervelde.com, wekken de indruk dat sommige zonnebrandcrèmes gevaarlijker zijn dan onbeschermd de zon in gaan. Klopt hier iets van?

Waar komt het vandaan?

Het is niet helemaal te achterhalen waar de geruchten over de kankerverwekkende eigenschappen van zonnebrandcrème precies vandaan komen. Het verhaal bestaat in ieder geval al zo'n twintig jaar. De stof die vaak wordt genoemd als kankerverwekkend is oxybenzone. Deze stof is een werkzaam bestanddeel in veel gangbare zonnebrandcrèmes. Oxybenzone absorbeert schadelijke Uv-straling, hierdoor verbrandt je dus minder snel.

Volgens verschillende berichten zou de stof de hormoonhuishouding verstoren, wat bijvoorbeeld zorgt voor een hogere kans op borstkanker. Ook zou oxybenzone bij contact met zonlicht stoffen produceren die het DNA kunnen beschadigen en daardoor kanker veroorzaken.

Waarom klopt het niet?

Oxybenzone is door de Europese Commissie goedgekeurd als bestanddeel van cosmetica. Een zonnebrandproduct mag tot 6 procent aan oxybenzone bevatten. Wetenschappers hebben in opdracht van de Europese Commissie in 2001 onderzoek gedaan naar de stof. Zij concludeerden dat het geen negatieve effecten heeft op de hormoonhuishouding. Ook in het meest recente advies uit 2008 geeft het Europese Wetenschappelijk Comité voor Consumentenproducten aan dat er geen gezondheidsrisico's zijn van het gebruik van oxybenzone in zonnebrandcrème. Het is wel mogelijk dat het huidirritatie of een allergische reactie veroorzaakt.

In 2011 is er door Amerikaanse onderzoekers een analyse gedaan van onderzoeken die zouden aantonen dat zonnebrand slecht voor je is. Deze onderzoekers concludeerden dat de studies die negatieve effecten lieten zien van oxybenzone grote technische tekortkomingen hadden. In één van de onderzoeken kregen muizen bijvoorbeeld oxybenzone als voedsel toegediend in een "astronomisch hoge dosis".

Dermatoloog Jorrit Terra van Isala Dermatologisch centrum bevestigt dat er bij normaal gebruik van zonnebrandcrème geen gevaar is voor de gezondheid. "Mensen kunnen zich met een gerust hart insmeren met de verschillende zonnebrandcrèmes die in Nederland te koop zijn." Terra adviseert mensen dit ook te doen: "gebruik voldoende hoge factor geschikt voor je huidtype, smeer vaak genoeg in (meerdere malen per dag) en met UVA en UVB filter."

KWF Kankerbestrijding sluit zich aan bij dit advies. Volgens een woordvoerder van het KWF is het een fabeltje dat zonnebrandcrème kanker zou veroorzaken.

Conclusie

Meerdere onderzoeken hebben laten zien dat het gebruik van zonnebrandcrème niet kankerverwekkend is. Je regelmatig goed insmeren met zonnebrandcrème kan geen kwaad, het is juist een goede manier om je tegen huidkanker te beschermen. Dit bevestigen dermatoloog Jorrit Terra en het KWF. Ze benadrukken beiden dat goed insmeren de kans op door de zon veroorzaakte huidkanker verkleint.

We beoordelen de stelling "jezelf insmeren met zonnebrandcrème kan vanwege de bestanddelen in de crème kanker veroorzaken" daarom als onwaar.

Heeft u een bericht of bewering gezien waarvan u de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.