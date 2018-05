Israëlische voetbalclub verandert naam naar Beitar Trump Jerusalem

Trump heeft de Amerikaanse ambassade maandag naar Jeruzalem verplaatst en de stad daarmee erkend als hoofdstad.

"Zeventig jaar heeft Jeruzalem moeten wachten op internationale erkenning", schrijft de club op haar Facebook-pagina. Met het verplaatsen van de Amerikaanse ambassade naar de stad wordt Jeruzalem nu "de eeuwige hoofdstad van Israël".

"President Trump heeft moed en ware liefde getoond voor het Israëlische volk en hun hoofdstad", valt verder te lezen in de verklaring van de club. Het is niet duidelijk of de naamswijziging permanent is.

Beitar heeft in totaal zes keer de Israëlische Premier League (het equivalent van de Nederlandse Eredivisie) gewonnen en staan dit seizoen tweede.

Racisme

Beitar staat bekend om haar racistische fans en het is de enige club in de divisie die nog nooit een Arabische speler heeft aagenomen.

In 2013 tekende de club wel twee Tsjetsjeense moslims. Beide spelers werden echter uitgescholden en bespuugd door fans van Beitar. Later werd tevens het kantoor van de voetbalclub gedeeltelijk in brand gestoken, vermoedelijk uit onvrede over het geloof van de twee mannen.

Hoofdstad

De status van Jeruzalem geldt als een van de grootste obstakels voor de vrede tussen Israël en de Palestijnen. De stad wordt door joden, moslims en christenen als heilig beschouwd.

Oost-Jeruzalem, dat de Palestijnen zien als hoofdstad van een toekomstige onafhankelijke Palestijnse staat, werd in 1967 ingenomen door Israël tijdens de Zesdaagse Oorlog. Die verovering werd internationaal, tot het besluit van Trump, niet erkend.