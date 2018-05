Overzicht: De beste NUjij-reacties van de week

Bevrijdingsfestivals goed bezocht

Zaterdag 5 mei stond natuurlijk in het teken van Bevrijdingsdag. Met meer dan een miljoen bezoekers op de bevrijdingsfestivals beleefde het Nationaal Comité 4 en 5 mei een drukke, maar mooie dag. Nederlanders zeuren makkelijk, maar gelukkig zag lezer CrannBuidhe veel positiviteit op deze zonnige feestdag.

“Toch mooi om te zien dat zoveel mensen op zo’n dag met een thema op een positieve manier kunnen genieten, in plaats van een zuur cynisme aan de dag te leggen.” CrannBuidhe

Aantal misdrijven gedaald

Sinds 2002 is het aantal geregistreerde misdrijven in Nederland sterk gedaald, meldde het CBS deze week. Een duidelijke reden voor deze daling is er niet, maar de maatschappelijke ontwikkelingen in West-Europa en de opkomst van de spelcomputer en smartphone lijken bij te dragen aan de lagere criminaliteitscijfers. Willem Koopmans hoopt dat de trend zich doorzet, maar is enigszins sceptisch.

“Ik heb de hoop dat dit waar is: misdaad moet ten alle tijden afgestraft en voorkomen worden. Misdaad hoort niet thuis in een beschaafd land als Nederland. Maar wat je vaker ziet, is dat mensen steeds minder aangifte doen, waardoor het aantal geregistreerde misdrijven daalt, maar het aantlal misdrijven in zijn totaliteit gewoon constant blijft. Dit is te wijten aan het vooroordeel dat mensen hebben bij de politie: ze gooien die aangifte over een gestolen fiets of inbraak direct de prullenbak in. Maar als deze trend zich voortzet, ben ik blij.” Willem_Koopmans

Atoomdeal van tafel

De Amerikaanse president Donald Trump blijft de gemoederen bezighouden. Afgelopen week maakte hij zelf bekend dat de Verenigde Staten de atoomdeal met Iran hebben beëindigd vanwege de atoomdreiging van Iran. Velen vrezen nu voor een conflict in het Midden-Oosten, maar lezer BennyWoef heeft zijn eigen, interessante kijk op de situatie.

“Ik volg de discussie en het nieuws hier nu een tijdje over. Ik hoef niet zonodig gelijk te krijgen maar bij dit soort berichten zit de waarheid vaak in de details die gemakkelijk over het hoofd gezien worden. Eigenlijk is Trump heel onduidelijk geweest over de manier waarop hij uit het akkoord stapt. Dit wijst erop dat hij het akkoord niet echt wil opblazen maar gunstiger voor de VS (America 1st) wil laten uitpakken. Natuurlijk roept Iran dat er niet te heronderhandelen valt maar achter de schermen gebeurt toch vaak het onverwachte. Wanneer Rohani al op voorhand heronderhandelingen toestaat is dat een slechte uitgangspositie voor onderhandelingen. Trump is een zakenman die zich bewust is van machtsverhoudingen in onderhandelingen. Die heronderhandelingen gaan er komen en ik kan nu reeds voorspellen dat niet Iran en de VS maar China en Europa moeten inleveren. Ik vrees vooral Europa als zwakste partij aan tafel.” BennieWoef

Plastic rietjes en wattenstaafjes verleden tijd?

Loop een rondje door de supermarkt en je zult veel plastic verpakkingen tegenkomen. De Europese Commissie wil daar nu van af. Zij pleiten voor de afschaffing van wegwerpplastic;,zoals rietjes, schoonmaakdoekjes, voedselverpakkingen en plastic wattenstaafjes. Lezer Anton_K reageerde op onze stelling: "Het is terecht dat er misschien een verbod komt op wegwerpplastic."

“Absoluut terecht, we moeten af van onze wegwerpmaatschappij. Dit is een stap in de goede richting maar een druppel op een gloeiende plaat. Plastics zitten bijna overal in verwerkt en vormen een enorme belasting voor het milieu. En vooral voor eenmalig gebruik waar plastic in verwerkt zit verdwijnen als eerste in het milieu. In de winkels hebben we maar weinig keuze als het om plastic verpakkingen gaat. Voor mijn neus staat bijvoorbeeld een kartonnen pak melk waar een plastic coating in is verwerkt. Moeilijk te recyclen maar had geen andere keuze tussen een volledig plastic fles melk of een kartonnen pak met plastic. Belast deze wegwerp producten en zorg voor alternatieven, zoals navulverpakkingen, biologisch afbreekbare verpakkingen. Maak het prijs verschil zodanig dat duurzaam een vanzelfsprekende keuze wordt.” Anton_K

Rabo Scanner niet meer nodig

De Rabobank gaat stoppen met de Rabo Scanner, het kastje waarmee betalingen worden goedgekeurd. Volgens de bank zijn er genoeg andere veilige betaalmethodes. Dit nieuws viel niet bij iedereen in goede aarde, lezer B_Groot formuleerde zelfs zijn eigen stelling.

“Door de scanner weg te laten wordt de veiligheid minder. Dat veiligheid wordt opgeofferd voor gemak is in deze een slechte zaak. Veiligheid en betrouwbaarheid hoort bovenaan te staan bij een bank die mijn geld bewaard. Nu hoor ik de bank zeggen dat het veilig is maar alle elektronische apparaten die aan internet hangen kunnen op enig worden gekraakt. Daarom is zo'n scanner, die met niks is verbonden zo ideaal. Dit doe je dus niet weg. Mijn stelling: "Scanner weg bij de rabobank, dan klanten ook weg bij de rabobank".” B_Groot

Justin Kluivert volgend jaar op de Italiaanse velden?

De Eredivisie is voorbij en dus gaan we ons richten op volgend seizoen. De geruchtenmolen draait al op volle toeren. Speelt de pas negentienjarige Justin Kluivert, die dit seizoen doorbrak bij Ajax, volgend jaar voor AS Roma? Het zou niet het eerste Ajax-talent zijn die vroegtijdig naar het buitenland gaat, maar kan Kluivert deze stap wel aan? Volgens lezer Pietervdv kan het goed zijn voor zijn ontwikkeling.

“Mogelijk wel, omdat hij in Italië op grotere weerstand zal stuiten en zich ander voetbal eigen zal moeten maken. De keerzijde is echter dat de kans op voldoende speeltijd er alleen is als hij de gevestigde orde uit de basis speelt. Da's een behoorlijke last op zulke jonge schouders. Het is ook niet ondenkbaar dat clubs hem vooral willen hebben vanwege economisch perspectief. Alles staat of valt dus bij voldoende speeltijd. Maar op zich zou de Italiaanse competitie ook een springplank kunnen zijn voor de echt grote competities in Spanje en Engeland.” Pietervdv

Stakingen verplaatst

Vakbonden FNV en CNV Vakmensen meldden vrijdag dat de aangekondigde estafettestaking in het openbaar vervoer niet komende dinsdag en donderdag wordt gehouden, maar op zaterdag 19 mei. De bonden willen namelijk niet dat scholieren die eindexamen doen er hinder aan vinden. Lezer Vochtig_Stukje_Kip kan die redenatie wel waarderen.