Vorig jaar minder toeristen naar Caribisch Nederland

Dat heeft verschillende oorzaken. De nasleep van orkaan Irma zorgde ervoor dat minder toeristen naar Saba en Sint-Eustatius afreisden. De daling op Bonaire is mogelijk het gevolg van problemen bij een regionale luchtvaartmaatschappij.

Naar Bonaire vlogen vorig jaar 5 procent minder vakantiegangers dan in dezelfde periode het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal verwelkomde Bonaire 128.500 inkomende toeristen. Met name Nederlanders en Amerikanen weten het eiland traditiegetrouw goed te vinden.

Saba verwelkomde uiteindelijk 8400 gasten, 9 procent minder dan een jaar eerder. Voorafgaand aan de orkaan was sprake van een groei met 5 procent. Dit beeld was op Sint-Eustatius niet anders. Het eiland moest het uiteindelijk doen met een daling van 5 procent tot 10.500 toeristen, terwijl tot aan het moment van de natuurramp sprake was van een plus van 10 procent.

Verder bleken cruises in het Caribisch gebied zeer populair. Met name Bonaire verwelkomde fors meer cruisetoeristen. Hier was sprake van een groei van 88 procent tot 407.000.