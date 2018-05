Twee cafés in Tiel weigeren bezoekers die geen Nederlands spreken

Bezoekers wordt aan de deur gevraagd om te groeten in het Nederlands en zich te identificeren. Volgens Ernste worden bij de deur daardoor al veel mensen geweigerd.

Polen en andere migranten die wel Nederlands spreken mogen volgens de eigenaar wel naar binnen. "Het gaat ons er echt om dat je elkaar kunt verstaan."

Ernste noemt de regel geen discriminatie. "Of het nou om iemand uit Polen, Marokko of Turkije gaat, als ze geen Nederlands kunnen en niet begrijpen wat een ander zegt, loopt het al gauw hoog op." Als voorbeeld noemt de eigenaar het niet begrijpen van excuus of uitleg. "Dan heb je gelijk stress."

Burgemeester Hans Beenakker stelt dat er meer klachten zijn over Poolse bezoekers. Maar over "problemen" wil Beenakker niet spreken.

Overtreding

Ieder1Gelijk, een bureau tegen discriminatie in Gelderland, stelt in De Gelderlander dat de cafés mogelijk de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) overtreden. "Een rechter zal willen weten of al andere middelen zijn ingezet om escalatie te voorkomen. Je kunt bijvoorbeeld huisregels in het Pools vertalen."