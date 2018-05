NUcheckt: Gaat de Zwitserse Lidl wiet verkopen?

Oordeel: waar

In Zwitserland hoef je niet naar een coffeeshop als je een jointje wil roken, je kan volgens viralsite helemaalpara.nl gewoon wiet kopen als je je boodschappen bij de Lidl doet. Ook wietsites als reggae-agenda.nl en softsecrets.com melden het nieuws. Zou de supermarkt echt marihuana gaan verkopen?

Waar komt het vandaan?

Op de website van de Zwitserse Lidl is een persbericht te vinden met de volgende kop: "Lidl Zwitserland haalt producten met cannabidiol naar filialen". In het bericht legt de supermarktketen uit dat ze samen met de startup "the Botanicals"vanalf half april producten met cannabis gaat verkopen. Dit zouden volgens Lidl vervangers zijn voor traditionele tabak. De goedkoopste variant gaat zo’n vijftien euro kosten.

Het klopt dus dat de Zwitserse Lidl wiet gaat verkopen, maar high ga je er niet van worden. Het belangrijkste werkzame bestanddeel van wiet, THC, zit er volgens Lidl in "zeer kleine hoeveelheden" in. Het percentage THC is in ieder geval niet hoger dan 1 procent. Ter vergelijking: in Nederland is volgens het Trimbos-instituut het THC gehalte van de meest populaire wiet 16,7 procent.

In de producten zit volgens Lidl wel een hoge dosis cannabidiol (CBD), deze stof heeft geen psychoactieve werking en heeft mogelijk angstverminderende effecten. Volgens het Trimbos instituut kan CBD de effecten van THC tegengaan.

Lidl is niet de eerste supermarkt die wiet in Zwitserland verkoopt. Coop kondigde in 2017 al aan wiet te gaan verkopen in meerdere filialen. Ook Spar verkoopt cannabis-sigaretten en in veel Zwitsersse tabakszaken zijn de sigaretten ook verkrijgbaar zijn.

Mag dit?

Zwitserland verhoogde in 2011 de maximale toegestane concentratie THC in wiet van 0,5 procent naar 1 procent. Volgens de Zwitserse krant Tages-Anzeiger werd in 2016 de eerste legale joint in een tabakszaak verkocht. Het toegestane percentage in Zwitserland is in vergelijking met de rest van Europa hoog. De meeste Europese landen hanteren een percentage van 0,2 procent. Cannabis met dit percentage wordt regelmatig gebruik als grondstof voor touw of kleding.

Conclusie

Het nieuws dat de Lidl in Zwitserland wiet gaat verkopen klopt. De supermarkt is half april zelfs al begonnen met de verkoop van cannabis. High wordt je er alleen niet van, het werkzame bestanddeel van wiet (THC) komt er volgens de supermarkt maar heel beperkt in voor.