NUcheckt: Helpt gin-tonic tegen hooikoorts?

Oordeel: onwaar

De Belgische website janitv.be schrijft op 23 april de vrolijk stemmende kop "Last van hooikoorts? Gin-tonic is het antwoord". Volgens dit stuk en berichten op fashionlab.nl, fem-fem.nl en metrotime.be kan je als je hooikoorts hebt het beste een gin-tonic bestellen op het terras. De cocktail zou volgens metrotime.be de symptomen van hooikoorts zelfs enorm verlichten. Maar helpt gin-tonic echt tegen de vervelende loopneus en rode ogen die sommige mensen van pollen krijgen?

Waar komt het vandaan?

Het nieuws dat gin-tonic zou helpen tegen hooikoorts dook in 2017 voor het eerst op. Toen schreven verschillende Britse media hierover op basis van een bericht van Asthma UK. In december 2016 publiceerde dit goede doel de resultaten van een enquête naar alcohol en astma.

De organisatie vroeg aan 681 mensen met astma of alcoholische drankjes hun klachten verergerden. Bij tweederde van de mensen was dit inderdaad het geval. Rode wijn en bier werden het vaakst genoemd als uitlokker van astmatische klachten. Volgens Asthma UK is een mogelijke verklaring hiervoor dat stofjes in deze drankjes, sulfieten en histamine, astma kunnen verergeren. Volgens de organisatie zouden mensen die hier last van hebben beter gin kunnen drinken, omdat de concentraties sulfiet en histamine in gin veel lager ligt.

Het persbericht gaat dus niet over hooikoorts, maar over astma. Bovendien schrijven de Britten niet dat gin klachten verlicht, alleen dat het een betere keuze is dan andere soorten alcohol. De bron van de vrolijke berichtjes over gin-tonic geeft dus geen enkele aanleiding om te concluderen dat gin-tonic je hooikoortsklachten verlicht.

Luchtwegklachten door alcohol?

Er is ook geen wetenschappelijk bewijs te vinden voor de beweerde heilzame werking van gin-tonic op gezondheidsklachten. Er zijn zelfs aanwijzingen dat het luchtwegklachten kan verergeren. Een Zweeds onderzoek uit 2005 onder ongeveer 9000 personen liet zien dat mensen met ziektes als astma en hooikoorts vaker klachten aan hun luchtwegen rapporteren na het drinken van alcoholische dranken dan mensen die geen longziekte hebben.

De onderzoekers schrijven dat de klachten niet alleen voorkwamen bij wijn, dat eerder al was gerelateerd aan luchtwegklachten, maar ook bij veel andere soorten alcoholische drankjes. De onderzoekers schrijven dat het voornaamste wat al deze drankjes gemeenschappelijk hebben alcohol is en dat dit de meest waarschijnlijke veroorzaker van de luchtwegproblemen is.

Een onderzoek onder jonge Deense vrouwen liet daarnaast zien dat vrouwen die regelmatig alcohol drinken een groter risico lopen op het ontwikkelen van een vorm van hooikoorts waarbij je het hele jaar door klachten hebt.

Conclusie

De bron van de berichten over de positieve effecten van gin-tonic op hooikoorts ging niet over hooikoorts, maar astma. En het originele bericht sprak ook nog eens niet over positieve effecten van gin-tonic, alleen dat gin mogelijk minder astmatische klachten veroorzaakt dan andere alcoholische drankjes. Er zijn zelfs aanwijzingen dat alcohol, ongeacht de soort, bij sommige mensen klachten aan de luchtwegen verergert.

We beoordelen de stelling "gin-tonic drinken vermindert de symptomen van hooikoorts" daarom als onwaar.