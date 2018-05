IJstrends: Alcohol, zwart softijs en verrassende structuren

"Er wordt veel ijs ontwikkeld met rijke en sterke smaken", zegt foodtrendwatcher Esther Haanschoten. "Denk aan ijs met gezouten karamel, stukken brownie of ijs met dropsaus. IJs met volle smaken."

Deze trend volgt op die van de "freakshake", milkshakes met veel toppings die mooie foto's opleveren.

Wat ook volop in het ijsschap te vinden is, zijn producten die gebaseerd zijn op bekende, klassieke desserts. "Zoals de dame blanche of tiramisu", zegt Nils Hendrikse, patissier gespecialiseerd in ijs. "Niet alleen de smaken komen in het ijs terug, maar ook de garnituren die doorgaans bij de desserts worden geserveerd, zoals het krokantje."

Dat wordt beaamd door fooddesigner Marielle Bordewijk. "Ik zie soms hele taartsmaken terugkomen in ijs. Cheesecake, citroen merengue, red velvet. Wat je ook vaker ziet, is co-branding, dus dat ijsmerken samenwerken met bijvoorbeeld Oreo of Toblerone."

Knettersuiker

Welke ijsjes je volgens Haanschoten ook vaker in het schap ziet, zijn ijsjes waar veel structuur in zit. Een goed voorbeeld daarvan is het M&M-ijsje, dat sinds kort te koop is.

"Dat past goed in de trend dat mensen hun eten graag 'beleven'. Eerst uitte zich dat in opvallende kleuren, nu gaat dat met zo'n structuurbeleving nog een stapje verder, bijvoorbeeld dus met nootjes of knettersuiker. Het gaat allemaal om het verrassen."

Zwart ijs

Daarnaast merkt Haanschoten dat de populariteit van softijs enorm is toegenomen. "Met de gekste toppings, zoals popcorn of suikerspin." Ook het ijs zelf moet opvallen, dus dat krijgt een bijzondere kleur. "Met plantaardig koolstofpoeder wordt het softijs zwart gemaakt. Het is weer eens wat anders dan het witte ijs dat we al kennen, en past in de trend 'hoe gekker, hoe beter'."

Een andere trend, die juist het tegenovergestelde is van 'hoe heftiger hoe beter', is ijs met weinig calorieën. "Aan de ene kant willen we los met snacken, aan de andere kant willen we wel gezond eten", zegt Hendrikse.

Dan zitten er bijvoorbeeld 350 calorieën in een hele beker ijs, zegt Haanschoten. "Ook worden er meer ijsbonbons ontwikkeld", voegt Hendrikse toe. "Mensen hebben behoefte aan gezond, maar het moet ook lekker zijn. Die twee vormen een lastige combinatie, dus worden de porties gewoon verkleind."

Vegan

Bordewijk zegt dat er steeds vaker groente wordt verwerkt in ijs. "Het is niet alleen gezond. Men herontdekt dat het enorm lekker kan smaken wanneer je groente, mits je het goed bereidt, en kruiden toevoegt. Naast groente zijn andere plantaardige smaken populair, zoals 'botanisch' ijs met smaken als citroengras, gember of andere kruiden."

Het eten van veganistisch ijs words steeds laagdrempeliger. "Zelfs Ben & Jerry's heeft nu een veganistische variant." Dit ijs wordt echt niet alleen gegeten door mensen met een lactose-allergie, zegt Haanschoten. "Mensen proberen graag nieuwe dingen uit. En als de smaak goed is, waarom ook niet?"

Hendrikse denkt niet dat deze hype lang aanhoudt. "Veganisme is mede door marketing hip gemaakt. Mensen willen toch graag aparte dingen en dan treedt kuddegedrag op. Op een gegeven moment is veganistisch ijs dan niet meer bijzonder."

Alcohol

Op waterijsgebied ziet Haanschoten vaker ijsjes met alcohol. "Gebaseerd op populaire cocktails, zoals de caipirinha en de mojito. Of ijsjes met Radlersmaak." Hendrikse merkt dat er minder waterijsjes in de winkels liggen. "Dat kan te maken hebben met het feit dat de ijswereld wat volwassener is geworden, wat je onder meer terugziet in de ijsjes met alcohol. Waterijs is toch meer voor kinderen."

Welke ijssmaken zouden we in de toekomst kunnen verwachten? Volgens Hendrikse werken veel ijsproducenten nu aan producten met rubychocola, de nieuwe, roze en fruitige chocoladesoort die sinds kort te koop is. "Die zal volgend jaar volop in de schappen te vinden zijn."