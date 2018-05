NUcheckt: Word je met lichte kleding minder vaak door muggen gestoken?

Oordeel: waar

Je hebt ze misschien al horen zoemen, maar met de start van de lente is ook het muggenseizoen weer begonnen. En dus verschijnen ook weer allerlei tips online die je zouden helpen om niet door dit vervelende beestje te worden gestoken. Een opvallende tip die al jaren regelmatig terugkomt is het dragen van lichte kleuren. Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws voelen "muggen zich hier het minst tot aangetrokken", terwijl donkere kleren juist "opvallen" bij muggen.

Niet alleen nieuwswebsites melden dat lichte kleren goed zijn tegen muggen, ook de GGD en andere gezondheidsorganisaties raden lichte kleding aan. Zouden lichte kleuren er echt voor zorgen dat je minder snel wordt geprikt?

Waarom werkt het?

Bart Knols, specialist op het gebied van muggen en tropische infectieziekten, vertelt dat het dragen van lichte kleren kan helpen tegen muggen. Er zijn volgens hem drie redenen waarom de kans dat je wordt gestoken iets kleiner is als je lichte kleren draagt.

De eerste reden is dat muggen liever op een donker oppervlak landen, zoals donkere kleding. "Muggen kiezen hier eerder voor, omdat ze zo zelf minder opvallen. Een vogel die een mug zou willen eten ziet hem slechter op een donker oppervlak dan op een licht oppervlak."

Daarnaast komen muggen volgens Knols op warmte af, wat een andere reden is waarom je beter lichte kleding dan donkere kan dragen. Donkere kleding neemt meer warmte op en straalt hierdoor ook meer warmte uit. "Muggen zijn op zoek naar warmte, omdat hun slachtoffers, zoals de mens, ook warmte uitstralen. Het is zelfs voorgekomen dat een zwarte doek die in de zon werd gelegd muggen aantrok. De muggen gingen het doek steken, omdat ze dachten dat het een prooi was."

De derde reden is vooral van belang voor mensen die naar de tropen op reis gaan. Hier komen muggensoorten voor die overdag actief zijn. "Muggen die overdag jagen zijn veel visueler ingesteld dan muggen die 's avonds actief zijn. Die zijn vooral ingesteld op geur. De overdag actieve muggen gaan eerder op iemand af met donkere kleren dan met lichte kleren, omdat mensen in donkere kleren voor deze muggen beter zichtbaar zijn."

Knols wil daar nog wel aan toevoegen dat lichte kleren dragen absoluut niet voldoende is wanneer je naar een gebied gaat waar muggen ziektes overbrengen. "Andere bescherming tegen muggen, zoals DEET, is nog steeds noodzakelijk."

Conclusie

Ga je op een warme dag 's avonds buiten zitten, dan kan het dragen van lichte kleuren inderdaad helpen om minder gestoken te worden. Deze kleding zorgt ervoor dat je minder warmte uitstraalt en is een minder aantrekkelijke landingsplaats voor de mug, aldus muggenexpert Knols. Als je binnenkort naar de tropen op reis gaat, is het helemaal handig om lichte kleren in te pakken. Deze maken je minder zichtbaar voor veel gevaarlijke muggen daar.

We beoordelen de stelling "het dragen van lichte kleuren zorgt ervoor dat je minder vaak wordt gestoken door een mug" als waar.

Heeft u een bericht of bewering gezien waarvan u de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.