Overeenkomsten in hersenactiviteit bij impulsieve psychopaten

Een psychopaat kan zich niet of nauwelijks inleven in een ander en heeft verder onder meer geen schuldgevoel. Er zijn wel grote verschillen tussen psychopaten; zo zijn er die manipulatief en doordacht gedrag vertonen, maar er zijn er ook die vooral impulsief en antisociaal zijn.

De wetenschappers onderzochten 25 mannen die verdacht worden van het plegen van een ernstig delict, zoals moord of verkrachting. Uit hersenscans bleek dat er bij de impulsieve mannen een verband is tussen psychopathische trekken en afwijkingen in de wittestofverbindingen.

Op dit moment is er geen goede behandeling voor psychopathie omdat er grote verschillen zijn in gedrag tussen psychopaten, aldus de onderzoekers. "Het onderzoek benadrukt de noodzaak om de verschillen tussen criminelen met psychopathische kenmerken in kaart te brengen."