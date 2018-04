Overzicht: De beste NUjij-reacties van de week

Emoties bij standpunten rond Oostvaardersplassen

Afgelopen week kwam het advies van de commissie-Van Geel uit over de Oostvaardersplassen. Het advies luidde dat het aantal grote grazers moet worden gehalveerd tot 1.100. De situatie rond de Oostvaardersplassen zorgt voor veel emoties, maar lezer Yaerav meent dat een emotioneel publiek goed beheer in de weg kan staan.

“De Oostvaardersplassen laten toch wel mooi zien hoe emoties van publiek, goed beheer in de weg kunnen staan hè? Afschieten worden we boos van, "de natuur haar werk laten doen" worden we boos van, bijvoeren levert overbevolking op en kaalvraat van het natuurgebied, en daar worden we óók boos van... Ik heb geen idee welke aanpak nou voor natuurbehoud én dierenwelzijn én maatschappelijke beleving de verstandigste zou zijn - en da's natuurlijk ook het punt: zullen we gewoon zelf eens massaal bescheiden blijven, en de deskundigen hun werk laten doen?” Yaerav

Ouderen vaker op de fiets, maar ook meer slachtoffers

Twee derde van de in 2017 omgekomen fietsers is boven de 65 jaar, blijkt uit onderzoek. Het CBS noemt dit opmerkelijk omdat deze leeftijdsgroep het minste aantal kilometers aflegt op de fiets. Lezer nirwA vindt het goed nieuws dat ouderen vaker op de fiets stappen, en hoopt dat dit nieuws ze niet verder afschrikt en dat juist meer mensen op de fiets stappen.

“Het doel moet misschien nul zijn, maar het fietsen door ouderen is netto natuurlijk een enorme plus. Wel dus oppassen dat niet zoals zo vaak het minimaliseren van risico's een netto negatief resultaat krijgt, want dat zie je de laatste tijd veel te vaak. En als er meer mensen sterven op de fiets gewoon omdat ze meer tijd op de fiets doorbrengen en toevallig daar een hersenbloeding krijgen in plaats van voor de tv of in de auto, moet je dat statistisch ook niet vergeten te corrigeren. Dus lijkt me wel belangrijk dat het eerste doel zou moeten zijn om iedereen nog veel meer te laten fietsen, met als tweede doel een zo veilig mogelijk verkeer. Soms gaan die natuurlijk samen - blijven investeren in mooie en veilige fietspaden (en wie weet fietssnelwegen - nu met de opmars van semi-elektrisch wellicht nog zinniger) krijgt meer mensen aan het fietsen.” nirwA

Proef met inchecken via telefoon stopgezet

De proef van Translink - waarbij mensen met hun mobiele telefoon konden inchecken in plaats van met een chipkaart - is gestopt. Het systeem had te veel kinderziektes, en was niet solide genoeg. Toch is er volgens een lezer een andere manier waarop het betalen voor je reis met een smartphone mogelijk zou moeten zijn.

“Zou het niet mogelijk zijn om via een app bijvoorbeeld een rittenkaart aan te kopen waarbij je telkens voor het opstappen een rit activeert. In België koop je via de lijn-app een 10 rittenkaart van 15 euro af te rekenen met je mobiele bankapp en telkens als je op het OV stapt, activeer je één ticket van 1,50 euro die gedurende één uur geldig is. Bij de NMBS kun je ook perfect digitale tickets via hun app aankopen.” Ron_At_Beach

Salariskloof bij The Crown: Matt Smith had hoger salaris dan hoofdrolspeelster

Vorige maand werd bekendgemaakt dat Matt Smith meer geld kreeg voor zijn rol in de hitserie The Crown dan zijn tegenspeelster Claire Foy, terwijl zij de hoofdrol had. Komt dit doordat Smith al een grote naam is, of is er seksisme in het spel?

“Het is normaal dat een acteur, atleet, etc. meer verdient dan een collega vanwege bekendheid, ervaring, etc. De ene voetballer van Barcelona verdient ook meer dan een andere voetballer van dezelfde club, maar dan vergelijk je mannen met mannen. Nu is het verschil tussen een man en een vrouw en wordt de suggestie steeds gewekt dat het oneerlijk is. Onzin. De verklaring was prima. ” The_Lizardking

Is er een toekomst voor Blokker in het internettijdperk?

De topman van Blokker stapt al na een half jaar op. Is er nog een plaats in Nederland voor dit soort winkels, of is het einde in zicht door de opkomst van de internetwinkel?

“Vergeet ook vooral het online aanbod niet. De iets duurdere artikelen zijn vaak goedkoper online te koop maar het belangrijkste verkoopargument voor online shoppen is denk ik nog wel het aanbod. Als je een pannenset nodig hebt dan zullen ze ongetwijfeld een paar keuzes hebben bij de Blokker maar online is de keuze vrijwel oneindig. Als je dan ook nog bedenkt dat veel van die online aankopen steeds sneller bezorgd worden dan is de keus voor de Blokker steeds onaantrekkelijker. Zelfs de doorgewinterde shopfanatiekeling gaat vaak in de fysieke winkel kijken hoe het product er uit ziet en scant vervolgens in die winkel de barcode met zijn telefoon om vervolgens direct te zien welke online shop dit artikel het goedkoopste kan leveren. Winkelketens als de Blokker kunnen hier niet tegen concurreren. Mensen zijn gewoon niet meer bereid om dure winkelpanden en dure verkopers te betalen omdat dit weinig toevoegt aan de waarde van het product.” RazorBlade

Prijzen inleveren na dopinggebruik

Nadat het AD ontdekte dat Kroon tijdens zijn wielercarrière doping had gebruikt, zorgde dat voor veel ophef. Wij vroegen aan de lezers of zij het terecht zouden vinden als (oud-)wielrenners al hun behaalde prijzen in zouden moeten leveren als geconstateerd werd dat ze doping hadden gebruikt.

“Reagerend op de stelling, en niet op het artikel. Welk probleem los je hier mee op en welk nieuw probleem creëer je? Het gloriemoment pak je de dopingzondaar niet meer af. De prijzen zijn een relatief onbelangrijke bron van inkomsten in het wielrennen. Het enige dat je wel oplost is een deel van de frustratie van de renner die tweede werd en waarvan (nog) niet is aangetoond dat deze ook uit de verboden pot gesnoept had. Het vertrouwen van de mensen in een schone wielersport neemt er niet door toe. Ik lees de reacties en eigenlijk is iedereen er van overtuigt dat de ene slikker door de ander vervangen wordt. Schrikt het af? Nee! De wedloop tussen de teamartsen en controleurs gaat gewoon verder. Om iemand 10 jaar na dato nog een keer te straffen voor iets dat normaliter allang verjaard zou zijn lijkt dan ook meer op handelen uit frustratie dan op zinnig beleid. De maatregel om meteen alle prijzen af te nemen is ook kort door de bocht. Dat betekent ook de schoon behaalde prijzen.” BennieWoef

Oostvaardersplassen-debacle had voorkomen kunnen worden

De situatie op de Oostvaardersplassen is al weken een omstreden onderwerp. Lezer Maastricht043 is van mening dat het overheidsbeleid structureel niet klopt, en dat de situatie voorkomen had kunnen worden.

“Hoe kan het toch zo zijn dat we eerst dieren gaan fokken en uitzetten, en vervolgens hun nakomelingen gaan zitten afschieten? Kunnen die bevers zich niet vrij bewegen naar andere natuurgebieden in de Euregio? We hadden ooit toch zo'n utopisch "Natura 2020" pakket afgesproken, waarmee we natuurgebieden in Europa gingen schakelen, of met elkaar verbinden? Hoe kan het dan dat we ieder jaar weer, zogenaamd zeer bedroefd, dieren moeten doden? Zagen we dat vorig jaar niet aankomen, dat we nu bevers, grote grazers, en wie weet wat nog allemaal zouden moeten gaan afschieten vanwege voedselschaarste? Kunnen we dit jaar met geen mogelijkheid weten of we volgende winter weer dieren moeten gaan afschieten, omdat ze geen ruimte en dus voedsel hebben? Dit lijkt mij gewoonweg op treurig, jarenlang wanbeleid.” Maastricht043

(De gebruiker noemt Natura 2020. Lees daar hier meer over.)