NUcheckt: Hebben mannen met een bierbuik met meer vrouwen seks?

Beoordeling: onwaar

De Telegraaf schreef op 20 april dat mannen met een bierbuik met meer vrouwen seks hebben dan mannen die geen buikje hebben.

Als dit klopt zal dit voor sommige mannen ongetwijfeld goed nieuws zijn, maar doe je het echt beter op de datingmarkt als je te zwaar bent?

Waar komt het vandaan?

De bron van het Telegraaf-stuk is een Californisch onderzoek uit 2015. Onderzoekers van de Chapman University bekeken wat de relatie is tussen het aantal seksuele partners en gewicht. In totaal deden ruim dertigduizend heteroseksuele mannen mee aan het onderzoek.

De onderzoekers ontdekten dat mannen met overgewicht het inderdaad goed doen op de datingmarkt: zij hebben gemiddeld de meeste bedpartners.

Dit betekent alleen helaas niet dat je onbeperkt kan eten zonder dat dit je kansen op seks beïnvloedt. Mannen met ernstig overgewicht (obesitas) hebben minder bedpartners dan de mannen met 'gewoon' overgewicht.

BMI vertelt niet alles

Wanneer heb je dan dit ideale 'gewone' overgewicht? Dit is wanneer je een BMI hebt tussen de 25 en 30. De gemiddelde Nederlandse man, die 1,81 meter is en 85 kilogram weegt, valt in deze categorie overgewicht.

De onderzoekers verklaren zelf het succes van de man met overgewicht doordat dit de mannen zijn die over het algemeen zelfverzekerd zijn over hun lichaam en doordat ze waarschijnlijk ook gemiddeld vaker atletisch, gespierd en gezond zijn.

Mannen met overgewicht kunnen gespierd zijn, omdat BMI alleen de verhouding tussen gewicht en lengte meet. Iemand met overgewicht kan dus ook een gespierd lichaam hebben in plaats van een bierbuikje. De onderzoekers benadrukken dan ook dat wat in normaal taalgebruik overgewicht is echt iets anders is dan de medische definitie van overgewicht.

Daarnaast zijn de verschillen tussen de man met overgewicht en de gezonde man heel klein. De mannen met overgewicht hebben alleen duidelijk meer bedpartners dan de mannen met ondergewicht en de mannen met morbide obesitas.

Conclusie

Een beetje overgewicht zorgt ervoor dat je gemiddeld een heel klein beetje meer seksuele partners hebt dan een man met gezond gewicht, maar pas op met de bierbuik als je met veel vrouwen seks wilt. Het is goed mogelijk dat de mannen die ervoor zorgen dat mannen met overgewicht gemiddeld meer sekspartners hebben de fitte en gespierde types zijn.

Een man met ernstige obesitas doet het op de datingmarkt bovendien slechter dan iemand met een gezond gewicht. Mannen met een bierbuik hebben dus niet meer bedpartners dan mannen zonder.