Baby's voortaan toegestaan tijdens stemmingen in Amerikaanse senaat

Senator Tammy Duckworth werd vorige week moeder en uitte haar zorgen over hoe ze voor haar pasgeboren dochter moest zorgen terwijl ze haar taken in de senaat vervult.

Andere senators stelden dat het belangrijk is dat ze het goede voorbeeld geven wat gezinsvriendelijk beleid betreft. De senaat stemde daarom unaniem voor de beleidswijziging dat baby's voortaan zijn toegestaan tijdens stemmingen, zo schrijft de BBC.

"Ik wil graag mijn collega's bedanken voor het naar de 21ste eeuw helpen van de senaat", aldus Duckworth in een reactie. "Ze erkennen hiermee dat nieuwe ouders ook verantwoordelijkheid hebben naast hun werk."

Roy Blunt, de senator die toezicht houdt op het regelement, zei dat het ouderschap een moeilijke taak is en dat de senaatsregels dat niet moeilijker moeten maken.

De 50-jarige Duckworth is een voormalig helikopterpiloot van het Amerikaanse leger. Ze diende in Irak, waar ze na een crash in 2004 haar beide benen verloor. In 2014 was ze al een van de tien vrouwen die moeder werden terwijl ze lid waren van het Huis van Afgevaardigden.