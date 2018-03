'Baby in ouderlijk bed laten slapen is onveilig'

Zo'n 20 procent trof zelfs niet eens een babybedje aan. Wieg en ledikantje komen toch nog het meest voor, die zijn het veiligst. Maar baby's worden om te slapen ook in de kinderwagenbak (19 procent) en in een zogenoemd babynestje (10 procent) gelegd.

Samen in het ouderlijke bed slapen is gevaarlijk doordat de ouder in de slaap op het kind kan rollen en het kind het benauwd kan krijgen onder dekbed of kussens. Ook in een babynestje zijn gevaren voor de ademhaling. Verder kunnen de kleintjes het te warm krijgen.