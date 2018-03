Heineken trekt omstreden spotje terug na kritiek rapper

"Hoewel we vinden dat de commercial verwijst naar ons Heineken Light-bier, hebben we de plank misgeslagen en nemen we de feedback ter harte. We zullen dit meenemen in de ontwikkeling van onze toekomstige campagnes", aldus de bierbrouwer in een verklaring.

De commercial voor Heineken Light toont een barman die een aarzelende vrouw aan het einde van de bar spot met een verrekijker. Het light biertje dat hij serveert glijdt eerst langs een donkere vrouw en een donkere muzikant voordat het flesje belandt bij de vrouw, met een licht gekleurde huid, die de barman in het vizier had.

Als de vrouw het biertje tot zich neemt volgt de leus "Soms is light beter". Heineken Light is een brouwsel voor de buitenlandse markt en bevat minder calorieën en minder alcohol.

Ophitsen

Chance the Rapper gaf op Twitter aan getwijfeld te hebben om zijn kritiek op het spotje te uiten. Hij denkt dat bedrijven opzettelijk racistische campagnes bedenken om aandacht voor hun product te genereren. "Maar het moet me van het hart. Deze commercial van Heineken is vreselijk racistisch."

De artiest roept niet op tot een boycot van het biertje. "Ik merk gewoon hoe vaak het gebeurt en ik vermoed dat ze hiermee consumenten en twitteraars willen ophitsen. Ik wilde er niet over twitteren, maar dit is zó slecht dat ik niet anders kan."