Nederlandse bloemen richting Vaticaanstad voor paasmis

Wanneer paus Franciscus op paaszondag om 12.00 uur de traditionele zegen uitspreekt, is hij omringd door Nederlandse bloemen, waaronder de cymbidium. Voordat deze op reis gaan zal Hans van den Hende, de bisschop van Rotterdam, de bloemen zegenen.

Over de soort bloem wordt goed nagedacht. "We moeten wel rekening houden met weersinvloeden", legt hoofdarrangeur Paul Deckers uit in de dagelijkse podcast van NU.nl. "De bloem die we nu gebruiken is een hele sterke krachtige bloem die wel tegen een stootje kan."

"Het verdampt enorm op dat plein. Er is wind en er kan zon zijn, dus je moet sterke materialen hebben en deze goed verwerken. Dat is aan ons", stelt Deckers.

Uitdaging

De reis zelf blijft een uitdaging, mede doordat er meer bloemen dan voorgaande jaren worden gebruikt. Dat komt omdat de sierteeltsector nu breder dan ooit wordt betrokken bij het project, vertelt Deckers. Zo heeft het team ook beschikking over duizenden rozen, delphinium, lelies en zelfs metershoge bomen.

"Het is inmiddels een traditie dat Nederland dit doet. Het is begonnen rond 1985 met een zaligverklaring Titus Brandsma", aldus de arrangeur. Daarbij werden toen ook Nederlandse bloemen gebruikt. Sindsdien is dat niet meer veranderd en staan de Nederlandse creaties elk jaar bij de paasmis.