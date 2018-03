Dood gevonden Limburgse schapen slachtoffer van wolf

Het vermoeden bestond al, maar door het onderzoek in de bijtwonden, is dat nu bevestigd, meldt de provincie Limburg.

De gedupeerde schapenhouders in Lottum, Venlo en bij Heythuysen hebben nu recht op een vergoeding. Volgens het DNA-onderzoek is de kans groot dat het gaat om dezelfde wolf die medio deze maand in het Belgische Opoeteren werd doodgereden in het verkeer. Ook in die regio zijn schapen doodgebeten.

De wolf is op grond van Europese regels een streng beschermde diersoort. De provincie vergoedt schade die is veroorzaakt door een wolf. Daarvoor is wel de test nodig, omdat het ook zou kunnen gaan om een hond.

Wolven komen sinds de negentiende eeuw niet meer voor in Nederland, maar sinds 2015 worden wolven af en toe gesignaleerd in de grensstreek.