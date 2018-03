'Het is noodzakelijk mensen te wijzen op de risico's van botox'

Dat staat in een onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam die het vaktijdschrift Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology maandag publiceert.

De Nederlandse onderzoekers zijn naar eigen zeggen de eersten ter wereld die het aantal botox- en fillerbehandelingen in kaart hebben gebracht. Ze willen later onderzoeken hoe vaak er iets mis gaat.

"We hebben het onderzoek uitgevoerd zodat we de risico’s van filler behandelingen in kaart kunnen brengen. Bij andere geneeskundige disciplines weten we precies hoeveel operaties er plaatsvinden en hoe vaak er iets mis gaat. Met die cijfers kun je het risico berekenen van een dergelijke ingreep", stelt cosmetisch arts en hoofdonderzoeker Tom Decates.

Uit het onderzoek blijkt dat 86,5 % van de behandelingen met botox en fillers bij vrouwen wordt uitgevoerd. Als dat omgerekend wordt naar alle mensen tussen 18 en 70 jaar, heeft 1 op iedere 52 vrouwen in Nederland een Botox of filler behandeling ondergaan (1,89%), tegen 1 op de 324 mannen (0,31%).

Risico's

Vorig jaar werden 390.000 ingrepen verricht om kraaienpootjes, wallen of rimpels weg te werken of lippen voller te doen lijken. "Gezien het grote aantal botox en filler behandelingen in ons land is het noodzakelijk mensen op de risico’s te wijzen", zegt Decates.

Dat er nog vaak dingen mis gaan komt vooral omdat de titel cosmetisch arts niet beschermd is. Het is volgens de onderzoeker daarom heel belangrijk om uit te zoeken of een arts bekwaam is om een botox behandeling uit te voeren.