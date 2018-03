Ruim miljoen jaar oude haaientand gestolen uit park Australië

De autoriteiten hadden de locatie van de tand uit voorzorg geheim gehouden.

Het fossiel zat nog vast aan een rots in het Cape Range National Park. Met een hamer en beitel was de tand vermoedelijk in vijf tot tien minuten los te hakken, zei een lokale manager van de Department of Parks and Wildlife, de overheidsdienst die natuurparken beheert.

Het is nog onduidelijk hoe de dief achter het bestaan van het fossiel kwam. ''Slechts een paar lokale sleutelfiguren wisten daadwerkelijk waar het was'', zei de manager. Hij vermoedt dat een lokale verzamelaar de 8 tot 10 centimeter lange tand wilde toevoegen aan zijn collectie. Het voorwerp heeft een geschatte waarde van enkele duizenden dollars.

De megalodon kon tot achttien meter lang worden.