Man in Lelystad kweekt spruit van anderhalve kilo

De bejaarde 'Ome Jaap' van der Linde komt al jarenlang vrijwel dagelijks in zijn volkstuintje.

In een interview met Omroep Flevoland verraadt de eigenaar van de megaspruit zijn geheim. "Je moet hem wel eten geven, anders groeit 'ie niet", stelt Van der Linde. De volkstuineigenaar strooit regelmatig compost over zijn tuin uit.

De Lelystedeling heeft de spruit "de hele week bij me in de auto gehad" omdat hij er zo blij van wordt. Hij heeft de groente zelfs een naam gegeven, 'Japie Spruit'.

Maar uiteindelijk belandt Japie de komende week toch in de pan. "Ik ga er stamppot van maken, lekker door de aardappels", zegt Van der Linde.

Grootste spruit ter wereld

Het is onbekend of Japie de grootste spruit is die ooit in Nederland werd gevonden. De grootste spruit ter wereld is het zeker niet.

Deze werd volgens het Guinness Book of Records in 1992 in Groot-Brittannië gekweekt. De recordhouder woog 8,3 kilo.