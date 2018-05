Amsterdam controleert woningen boven waterpijpcafés

In oude gebouwen met een waterpijpcafé op de begane grond zou de luchtkwaliteit in bovenliggende woningen soms gevaarlijke niveau's aannemen.

Rookgassen trekken vaak naar boven en zo andere huizen in. Daarom gaan de Amsterdamse stadsdelen per november in alle woningen die boven een shishalounge liggen een luchtkwaliteitsmeting doen, meldt De Telegraaf.

Burgemeester Eberhard van der Laan zou de raad op de hoogte gesteld hebben middels een brief. Mocht er in woningen een meting gedaan worden van boven de zes ppm (zes deeltjes per één miljoen) aan koolmonoxide, dan krijgt het ondergelegen waterpijpcafé een boete. Ook kan het zijn dat het betreffende café moet sluiten totdat er voldoende geïsoleerd is.

Op scholen wordt daarnaast aan leerlingen en ouders meer voorlichting gegeven over de schadelijke effecten van het roken van een waterpijp. Uit onderzoek van de GGD zou blijken dat 37 procent van de vierdeklassers en 22 procent van de tweedeklassers een paar keer per maand een waterpijp rookt, schrijft de krant.