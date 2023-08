NU.nl experimenteert met AI-samenvattingen

Vanaf maandag gaat er een experiment van start op NU.nl: boven sommige artikelen komen samenvattingen te staan. Die samenvattingen zijn gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie (AI).

De lijntjes tussen IT en redactie zijn bij NU.nl altijd kort geweest. We zijn opgericht in 1999, het jaar dat heel veel grote internetbedrijven zijn gestart. Nieuwe technologische ontwikkelingen volgen we altijd op de voet, omdat we de ervaring van onze bezoekers beter willen maken én het werk voor onze redacteuren makkelijker.

De afgelopen tijd heeft onze redactie samen met onze IT-afdeling achter de schermen flink geëxperimenteerd met kunstmatige intelligentie. Waar kan deze nieuwe technologie ons bij helpen en waar juist niet? Wat hebben onze bezoekers er precies aan?

Nu de eerste experimenten achter de rug zijn, is het tijd om één van die AI-projecten ook openbaar te testen. Dat betekent dat sommige bezoekers van NU.nl bij een aantal verhalen een kader met drie tekstblokjes zien staan, met daarin het nieuws kort en bondig uitgelegd.

Met de proef willen we uitzoeken hoe de leeservaring voor onze bezoekers verandert, en hoe het werken met kunstmatige intelligentie is voor onze journalisten.

We hebben goede redenen om te denken dat dit in ieder geval bij een deel van onze artikelen de leeservaring verbetert. Ook denken we dat er werk uit handen wordt genomen van onze redacteuren (die tijd kunnen ze dan weer aan andere artikelen besteden). Om dat echt te weten of het werkt, moeten we het natuurlijk ook in de praktijk testen. Dus dat gaan we nu doen.

Er zit altijd een journalist tussen

We vinden het belangrijk om te vermelden dat geen enkele door de AI gegenereerde tekst ooit zonder check gepubliceerd zal worden. Tijdens onze experimenten achter de schermen ontdekten we al snel dat er soms nog fouten sluipen in de teksten die de AI-tools van OpenAI genereren.

Wij willen niet dat de kwaliteit van onze berichtgeving omlaag gaat, puur en alleen om iets nieuws uit te proberen. We gebruiken de AI dus om een voorzetje te geven. Onze journalisten checken de samenvattingen vervolgens en passen die aan waar nodig.