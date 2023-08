Zo gaat NU.nl om met kunstmatige intelligentie

De ontwikkelingen rond kunstmatige intelligentie of AI (artificial intelligence) gaan momenteel hard. Hier lees je hoe NU.nl omgaat met die nieuwe technologie.

Kunstmatige intelligentie is voor ons een nieuw stuk gereedschap dat we toevoegen aan onze grote gereedschapskist. AI is voor ons een hulpmiddel, geen robotcollega.

De redactie is dan ook altijd verantwoordelijk voor wat er op NU.nl wordt gepubliceerd. Dat beleid hanteren we altijd al, ook wanneer een bericht oorspronkelijk afkomstig is van een persbureau, zoals het ANP of Reuters. NU.nl publiceert, dus NU.nl neemt de verantwoordelijkheid.

In de praktijk betekent dit dat er niets wordt gepubliceerd zonder tussenkomst van een journalist. Die produceert de tekst en controleert die op leesbaarheid en feitelijkheid. Mocht de journalist bij het tot stand komen van de tekst van kunstmatige intelligentie hebben gebruikgemaakt, bijvoorbeeld bij het genereren van een samenvatting, dan maakt NU.nl dat duidelijk aan de lezer.

Bij het gebruik van AI beschermen wij onze bronnen en gevoelige informatie. Dat betekent dat wij AI niet voeden met informatie of verhalen die niet gepubliceerd zijn.

Terughoudend met beeld

NU.nl is terughoudend in het gebruik van door AI gegenereerd beeld. In veel gevallen zien we ethische bezwaren, zoals bij het genereren van gezichten van mensen die niet echt bestaan of situaties die zich nooit hebben voorgedaan.

Maar er zijn ook situaties te bedenken waarin door AI gegenereerd beeld geen bezwaren oproept en wel meerwaarde heeft. In de zeldzame gevallen dat we dit soort beelden wel gebruiken, maakt NU.nl dit duidelijk.

Onze waarden blijven overeind

We vinden het belangrijk dat onze journalisten de ruimte krijgen om te experimenteren met nieuwe technologieën. Dat willen we ook stimuleren. Tegelijkertijd blijven we kritisch en scherp op elk hulpmiddel dat we inzetten. Onze ethische richtlijnen en kernwaarden blijven daarbij altijd fier overeind.