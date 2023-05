Een NU.nl-nieuwsredacteur staat constant aan: 'Je belandt in een hyperfocus'

Baanbrekend nieuws in Nederland. Liveblogs. Groot nieuws vanuit het buitenland. Een NU.nl-nieuwsredacteur moet altijd alert zijn. En oog hebben voor welk nieuws belangrijk is voor onze bezoekers, om vervolgens razendsnel en foutloos te publiceren. Nieuwsredacteuren Leon Moleman en Fitria Jelyta vertellen over hun werkdagen: "Je moet stressbestendig zijn. Dat is het allerbelangrijkste."

Wat houdt het voor jullie in om nieuwsredacteur te zijn?

Fitria: "Voor mij gaat mijn werk over mijn rol in de maatschappij. Je bent de persoon die de macht controleert en terechtwijst."

Leon: "Het allerbelangrijkste in dit werk is stressbestendigheid. Stel: er komt een persalarm (een seintje dat persbureaus geven bij groot en belangrijk nieuws) binnen, dan wil je binnen een paar minuten een bericht publiceren. Dan klappen sommige mensen dicht. Binnen 120 seconden moet je heel snel schakelen. Je moet snel kunnen analyseren wat het nieuws is en het kort en bondig opschrijven zonder tikfouten, dat is het belangrijkste. Stressbestendigheid en analytisch vermogen zijn daar de kernvoorwaarden voor."

Verschillende nieuwsdiensten Nieuwsredacteuren hebben twee soorten diensten: 'Lopend nieuws'-diensten, waarin je het laatste nieuws in de gaten houdt en daar berichten over schrijft.

'Vrije' diensten, waarin je aan een groter, eigen artikel werkt met bijvoorbeeld uitgebreidere interviews.

Hoe is de drukte? Moet je continu veel publiceren of valt dat mee?

Leon: "Het hangt af van de dag. Soms ben je constant aan het tikken. Maar het gros van het lopende nieuws hoeft niet direct online. Je moet je niet acht uur kapot staren op een beeldscherm. Je kunt ook wel vijf minuten weglopen van je scherm, wat drinken pakken, een rondje lopen. Zelfs op drukke dagen kan dat."

Fitria: "Het hangt heel erg af van de bezetting en van welke dienst je draait. Tijdens sommige diensten krijg je de tijd om rustig één groot artikel te tikken."

Bij heel groot en belangrijk nieuws schrijf en verstuur je ook pushberichten. Wat gaat er door je heen als je zo'n bericht verstuurt?

Leon: "Je 'pusht' nooit alleen. De redacteur die het nieuws als eerste ziet binnenkomen pakt het op. Een pushbericht gaat voor alles, dan laat je al het andere werk vallen. Maar je pusht in overleg met de samensteller van dienst. Je laat de kop van het pushbericht en het intro aan hem of haar lezen, zodat we de insteek daarin goed verwoord hebben."

Fitria: "Je krijgt een intense adrenalinestoot. Ik sta dan direct aan, je belandt in een hyperfocus."

Mocht je even van je computer weg zijn en er komt een persalarm binnen, wat doe je dan?

Leon: "Als je tijdens je pauze een persalarm krijgt, dan moet je erop vertrouwen dat je collega's ermee aan de slag gaan. Bij grote zaken als de Capitool-bestorming of het overlijden van koningin Elizabeth kun je ervoor kiezen je pauze te onderbreken. Maar als er al voldoende collega's bezig zijn, kun je gewoon je pauze afmaken."

Fitria: "Ik zou terug naar de computer rennen en me bij de samensteller melden. Eerst overleggen of we het nieuws een pushbericht waard vinden. En zo ja, dan bedenk ik samen met de samensteller een kop en intro om te pushen."

Controleert de eindredactie een pushbericht voordat je publiceert of gaat je bericht direct online en volgt de controle achteraf?

Leon: "Als het kan, proberen we de kop nog voor te leggen aan de eindredactie, die kan kijken of er geen taal- en stijlfouten in staan. Maar in principe gaat het direct online. Als eindredacteuren direct meelezen, geven ze je wel een tik op de schouder, waarna je een eventuele fout direct kunt corrigeren."

Fitria: "Je doet zelf ook al een snelle spellingscontrole, zodat je er zeker van kunt zijn dat je geen slordige spel- of tikfouten maakt in je kop. Want dan heb je een rotdag."

Hoe zorg je ervoor dat je echt rustig blijft wanneer er breaking nieuws binnenkomt?

Leon: "Dat zit in je. Als je net begonnen bent met dit werk is het heel spannend. De ervaring leert dat hoe vaker je het doet, hoe comfortabeler het verloopt. Zoiets bouw je langzaam op."

Fitria: "Ik sta gewoon aan en probeer me af te vragen wat het nieuws is dat we willen uitlichten in de kop. Wat is echt de kern, wat mogen lezers niet missen als ze hierover lezen of horen en wat trekt hen aan om door te lezen? Als ik me bezighoud met die vragen, dan blijf ik er wel rustig onder."

Wat gebeurt er na een pushbericht? Hoe vul je het aan tot een compleet bericht?

Leon: "Het hangt af van de zaak en hoeveel informatie er nog binnenkomt. Als er een ongeluk is gebeurd en er zijn bijvoorbeeld een paar slachtoffers, komt er vaak na een eerste update niet zoveel meer binnen. Bij groter nieuws komt er nog veel meer informatie na."