NUjij bestaat vijf jaar: 'We willen geen plek zijn waar we haat faciliteren'

Ons reactieplatform NUjij is deze week jarig. Precies vijf jaar geleden besloten we lezers (weer) de kans te geven om te reageren onder onze artikelen. Een team van elf redacteuren modereert dagelijks tienduizenden reacties. Of eigenlijk twaalf, als je robot Maura meetelt. Redacteuren ENV en CM (wel gewoon mens) over hun werk: "Je zweeft erboven, je zet je mening uit."

Hoe ziet jullie werkdag eruit? Zijn jullie alleen maar aan het modereren?

ENV: "Nee, modereren is ongeveer de helft van mijn werkdag. We zorgen ook dat reacties worden uitgelicht, zodat lezers de interessantste reacties bovenaan kunnen lezen. Daarnaast beantwoorden mails van lezers. Ook plaatsen we oproepjes voor lezers die ons bijvoorbeeld kunnen helpen met een nieuw artikel en organiseren we Q&A's met experts op basis van vragen van lezers."



CM: "Soms schorsen we NUjij'ers als ze huisregels overtreden. Verder bedenken we bijvoorbeeld stellingen zodat lezers kunnen doorpraten over een specifiek onderwerp. En we maken elke dag minstens één artikel waarin we de relevantste meningen over een bepaald onderwerp op een rij zetten. Die baseren we ook op wat NUjij'ers denken en vinden."

Onze moderatie-omgeving.

Jullie hebben een robot als collega. Neemt die veel werk uit handen?

CM: "We modereren tegelijkertijd met het moderatiesysteem. Het grootste deel komt voor de rekening van ons systeem. Er komen tienduizenden reacties per dag binnen en alleen met menselijke moderators zou dat niet te doen zijn."

ENV: "De bot leert van de keuzes die wij als menselijke moderator maken. Als de bot ziet dat wij een bepaald type reactie afkeuren, bijvoorbeeld eentje met scheldwoorden, dan leert de bot dat ook en neemt ze dat in de toekomst mee. De bot maakt weleens een foutje, maar wij proberen het moderatiesysteem te blijven verbeteren."

Heb je het gevoel dat je soms met twee maten meet?

ENV: "Artikelen waarin gespeculeerd wordt, zijn lastig. Bij bijvoorbeeld ongelukken mag er niet gespeculeerd worden over de oorzaak. Als nabestaanden zulke reacties lezen over wat er gebeurd zou kunnen zijn met hun geliefden, zou dat als schokkend ervaren kunnen worden. Die reacties keuren we af. Maar bij artikelen over bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne is het logisch dat mensen speculeren over het verloop van de oorlog. Het is onderwerp-afhankelijk welke keuze je maakt."

CM: "Ik heb dat gevoel niet. Je hebt als redacteur een mening, maar die zet je uit bij het modereren. Je maakt keuzes op basis van onze huisregels. Onze eigen mening telt niet mee."

Enkele van de reacties die we afkeuren.

Zijn er onderwerpen waarbij je het lastig vindt objectief te blijven?

CM: "Nee. Het is een soort knop die ik omzet. Je modereert heel erg snel. Je wil iedereen gelijk behandelen en dat doen wij ook. Het hoort bij je werk dat je objectief blijft. Ik zie het als werk, alsof ik erboven zweef. Dan ga je gewoon."

ENV: "Bij onderwerpen als seksueel geweld vind ik het weleens lastig. Daar word ik sneller boos of emotioneel wanneer mensen aan victimblaming doen. Als daar gebeurtenissen gebagatelliseerd worden, raakt me dat wel."

Wanneer sluit je een discussie?

ENV: "Als er bijvoorbeeld alleen maar gespeculeerd wordt. Artikelen waar veel kwetsende reacties worden geplaatst sluiten we ook. Laatst hadden we een artikel over dragqueens. Daar komen veel hatelijke reacties op. We willen geen plek zijn waar we haat faciliteren."

CM: "Het sluiten van artikelen probeer je te vermijden. Maar als je veel reacties moet weigeren en veel reacties moet verwijderen, kost het ons te veel tijd. Dan moeten we het artikel helaas sluiten. Dat gebeurt vaak bij controversiële onderwerpen, daar komen soms te veel reacties binnen die onze huisregels overtreden."

De interactieredactie Het interactieteam krijgt op doordeweekse dagen vaak meer dan 30.000 reacties te verwerken.

De best scorende artikelen van NU.nl trekken rond de twee- tot drieduizend reacties.

Niet iedere lezer is het eens met de manier waarop gemodereerd wordt. Ons interactieteam krijgt regelmatig haatmails met bedreigingen en beledigingen. Daarom vermelden we in dit artikel niet de volledige namen van ENV en CM.

Bovenaan de reacties staan er vaak een aantal uitgelicht. Dit zijn de beste reacties van lezers. Aan welke voorwaarden voldoet een uitlichtwaardige reactie?

ENV: "Als iemand zijn of haar mening goed onderbouwt, netjes blijft en daarmee iets toevoegt aan de discussie of zelfs het artikel. We proberen voor- én tegenstanders van een bepaald standpunt een podium te geven. Als het bijvoorbeeld over het stikstofbeleid gaat, proberen we zowel mensen die voor als mensen die tegen de huidige plannen van het kabinet zijn uit te lichten."

CM: "Ik vind het ook belangrijk dat een NUjij'er andere meningen niet belachelijk maakt. Een reactie waarin iemand zijn mening geeft, maar laat zien beide kanten van een probleem te begrijpen, zou ik ook zeker uitlichten."

Vinden jullie je werk leuk?

ENV: "Ja, heel leuk. Het allerleukste is om uit reacties en vragen van lezers nieuwe artikelideeën te halen. Als daar iets uit voortkomt, geeft dat echt veel voldoening. Het is leuk om de schakel te zijn tussen de lezer, de redactie en het nieuws."



CM: "Ik denk dat NUjij heel waardevol is voor NU.nl. Wij hebben een redactie die constant bezig is met wat er speelt bij de lezers. Daarmee hebben we iets unieks in handen."

Van wat voor reacties licht je hart op?

CM: "Soms heb je bepaalde onderwerpen waarbij mensen vanuit hun eigen ervaring spreken. Zoals bij grensoverschrijdend gedrag of mentale gezondheid. Daar zitten soms heel bijzondere reacties bij. Ik vind het mooi dat iemand dat op die manier wil en durft te delen."



ENV: "Laatst kregen we een reactie op een artikel over Het Woord, een spel dat je elke dag kunt spelen op NU.nl. Een NUjij'er vertelde in een verzorgingstehuis te werken en het spel elke dag te spelen met cliënten. Daarmee begonnen ze dan hun dag. Dat soort reacties kunnen mijn dag wel maken."