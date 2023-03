Eindredacteur NU.nl: 'Zonde als lezers afhaken door moeilijke woorden'

NU.nl wil leesbaar zijn voor zo veel mogelijk mensen. Daar hoort neutrale taal bij die voor vrijwel iedereen te begrijpen is. Tamara Awwad werkt als eindredacteur dagelijks nauw samen met de redacteuren van alle redacties. Ze geeft een kijkje in de keuken: "We willen toegankelijk zijn en niemand afschrikken met te moeilijke taal."

NU.nl wil artikelen zoveel mogelijk in taalniveau B1 schrijven. Dat is eenvoudig Nederlands dat de meeste mensen goed kunnen volgen.

Zo helpen we lezers te begrijpen wat er speelt in het land. "Neem bijvoorbeeld de verkiezingen van vorige week woensdag. Daar proberen we de lezer bij te helpen. Het zou heel zonde zijn als mensen afhaken omdat we te moeilijke woorden gebruiken", vertelt Tamara.

Toveren met woorden: van jargon tot synoniemen

Zo halen eindredacteuren jargon uit de teksten. "Veel lezers begrijpen vaktaal niet. Je moet termen uitleggen of makkelijkere woorden gebruiken." Dat geldt ook voor namen van instanties en afkortingen. "Als je veel instanties in één zin stopt, maakt dat de tekst onnodig moeilijk. Je kunt er niet van uitgaan dat iedereen een instantie kent. Bijvoorbeeld het CBS: niet iedereen weet dat het CBS een statistiekbureau is en wat het doet. Dat moet je altijd duidelijk maken."

Via het hulpmiddel Textmetrics kunnen redacteuren controleren of een woord makkelijk genoeg is om te gebruiken. "Het woord 'inflatie' vindt het hulpprogramma te moeilijk, maar onze economieredacteuren kunnen er in hun artikelen niet omheen. Wat je dan kunt doen, is een zin later de term omschrijven. Je kan in de ene zin het woord inflatie gebruiken. In de volgende schrijf je dat het leven duurder is geworden. Hopelijk begrijpen lezers door de zinnen eromheen toch wat zo'n woord betekent."

Makkelijkere synoniemen gebruiken is niet altijd een optie. "Soms bestaat er geen ander woord dat de lading dekt. Zeker in koppen kan dat lastig zijn. Het liefst kiezen we een woord dat de meeste lezers kennen. Dan leggen we het vervolgens in de tekst zelf uit. Verboden woorden hebben we bijna niet, zolang ze maar goed uitgelegd worden."

De ideale zin

Ook korte zinnen zorgen voor een begrijpelijkere tekst. "Waar sommige redacteuren een komma gebruiken, zou een eindredacteur een punt zetten. Ook zinnen met hele lange bijzinnen lezen niet heel prettig. Die wil je als eindredactie vermijden. Als een zin korter kan zonder de inhoud geweld aan te doen, dan korten we die zeker in. Journalisten hebben soms de neiging om veel informatie in één zin te proppen. Het is jammer als lezers het dan niet goed meer kunnen volgen."

Eindredacteuren kijken ook naar te lange alinea's. "We proberen lange alinea's op te knippen waar het kan. Hoe langer de alinea, hoe onoverzichtelijker die is."

Balans tussen aantrekkelijke taal en een heldere stijl

Journalisten denken soms dat eenvoudiger schrijven betekent dat het saai wordt, maar dat wil de eindredactie juist voorkomen. Begrijpelijkheid moet hand in hand gaan met aantrekkelijkheid. "Ook bij NU.nl houden we van mooie zinnen en prikkelende koppen. Zolang ze maar toegankelijk zijn."