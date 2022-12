NU.nl verwelkomt divers journalistiek talent: 'Ik word elke week beter'

Fitria Jelyta en Hasna Elbaamrani kwamen als redacteuren bij NU.nl terecht via een nieuwe route: het eerste traineeship van DPG Media voor divers journalistiek talent. Hoe een voormalige rechten- en communicatiestudent hun weg vonden naar de journalistiek.

Het traineeship had een heel concreet doel: na afloop van het programma zou een baan volgen bij een van de vele titels van DPG Media. Voor Fitria leverde dat een functie op bij de Algemeen-redactie van NU.nl. Hasna werkt voor de Entertainment-redactie.

Dat laatste leek geen voor de hand liggende keuze. Maar Hasna wilde graag over lichtere onderwerpen schrijven. Dat lukt overigens niet altijd, maar daarover straks meer.



Het traineeship is in het leven geroepen omdat DPG Media het belangrijk vindt dat mensen vanuit een diversiteit aan (culturele) achtergronden en ervaringen een bijdrage leveren aan de redacties. Of simpeler gezegd: wanneer je als doel hebt de hele maatschappij te bedienen met nieuws, dan lukt dat beter als je redactie ook een afspiegeling is van die maatschappij.

Het lukte voor de komst van dit traineeship nog onvoldoende om via bestaande netwerken en geijkte paden divers journalistiek talent aan DPG Media te verbinden.

Klaar voor iets totaal nieuws

Hasna studeerde rechten en werkte als programmamaker in Amsterdam. In deze functie organiseerde ze debatten over sociaal-maatschappelijke thema's samen met onder meer de debatcentra De Balie en de Rode Hoed, maar de journalistiek lonkte. Door dit traineeship stopte ze na twaalf jaar als programmamaker en maakte ze de overstap naar de journalistiek. "Ik was klaar voor iets totaal nieuws, dat leek me een mooie uitdaging."

Fitria had al langer journalistieke ambities: ze wilde naar de School voor Journalistiek, maar werd niet ingeloot. Na een studie Communicatie- en Informatiewetenschappen werkte ze als communicatiemedewerker bij een non-profitorganisatie die zich inzet tegen klimaatverandering. Na de komst van haar zoontje realiseerde Fitria zich dat ze haar kostbare tijd niet langer wilde besteden aan communicatiewerk, maar liever aan journalistiek.

Ze ging aan de slag als freelancer bij onder meer Trouw. Dorien Pels, adjunct-hoofdredacteur van Trouw, wees Fitria vervolgens op het traineeship omdat ze geen journalistieke achtergrond had. Ze greep deze kans aan. "Met uitgebreide feedback, de journalistieke basisbeginselen en intensieve training zou ik klaargestoomd worden voor de journalistiek."

Tips voor de eeuwigheid

Het traineeship duurde vijf maanden en besloeg een dag in de week. Op die dag volgden de twaalf trainees trainingen en liepen ze mee op de verschillende redacties van DPG Media. De trainingen behelsden steeds iets anders: helder schrijven, pakkende koppen bedenken, video's bewerken, stukken opbouwen en de toegevoegde waarde van fotografie.

"Halverwege het traineeship wist ik dat ik de goede keuze had gemaakt. Ik kreeg positieve feedback en haalde veel voldoening uit het schrijven", vertelt Hasna.

Ook Fitria plukt de vruchten van het traineeship: "Vooral de cursus van schrijver Elma Drayer vond ik waardevol. Ik had een strenge vrouw verwacht, maar ze bleek heel aardig en open. Zij gaf ons handvatten voor het maken van een goed stuk en leerde ons waarvan we vooral weg moesten blijven tijdens het schrijven. Ik gebruik haar tips nog steeds in mijn werk bij NU.nl."

'Ik had niet gedacht bij NU.nl te eindigen'

De trainees planden redactiebezoeken. Hasna en Fitria voelden zich gelijk welkom op de redactie van NU.nl. Kim Einder, samensteller voorpagina, had een heel programma in elkaar gezet. "Daarmee onderscheidde NU.nl zich", vertelt Hasna. "We kregen verschillende redactieleden te spreken en we mochten aan het eind van de dag zelf een stukje tikken. Hierdoor kreeg ik een goed beeld van de redactie. Ik vond het stuk voor stuk toegankelijke mensen. Dat bezoek heeft zeker meegespeeld in mijn keuze."

Fitria had aan de start van het traineeship niet verwacht bij NU.nl te eindigen. "Ik dacht dat ik weer zou terugkeren bij Trouw. Maar ik merkte door het bezoek dat er bij NU.nl veel mogelijkheden zijn: het snelle nieuws, achtergrondverhalen en je eigen ideeën. Ook voelde ik me serieus genomen, iets wat ik bij andere redacties soms miste."

Een presentatie van Lara Zevenberg, chef entertainment, inspireerde Fitria ook. "Ik vond het tof om te zien hoeveel zij van haar werk houdt. Van een redactie met zulke enthousiaste en gedreven mensen wilde ik wel deel uitmaken."

Van zware kost naar lichtere onderwerpen

Hasna werkt nu dus op de Entertainment-redactie van NU.nl. "Mijn vorige werk ging over zware maatschappelijke thema's. Daarom leek het me fijn om me met wat lichtere onderwerpen zoals muziek en film bezig te houden. Toch neig ik ook in dit werk naar de sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Dan vraag ik me bij een true crime-serie bijvoorbeeld af: wat doet dit met de nabestaanden?

Hasna past de kennis die ze bij het traineeship opdeed toe in haar werk. Zo valt ze vaak terug op de handvatten die ze aangereikt kreeg tijdens de cursus over invalshoeken, als ze dreigt vast te lopen. Wel is het werken op de redactie wennen. Alles aan het journalistieke vak is nieuw. Er komt ook veel kijken bij het schrijven van een stuk. Van de thema's en structuur tot de opbouw en de stijlregels. "Ik word elke week beter. Ik heb het gevoel dat ik mezelf kan redden. Nu wil ik inhoudelijk sterker worden."

Fitria houdt zich bij de Algemeen-redactie op maandag en vrijdag bezig met het snelle nieuws. Op woensdag en donderdag is er tijd voor haar eigen verhalen. Ze focust zich bijvoorbeeld op het koloniale verleden vanuit het Indonesische perspectief, omdat dit volledig ontbreekt in de geschiedenisboeken.

Ondanks de cursus van Elma Drayer vindt Fitria het nog lastig om de teksten toegankelijk te maken. "Ik werk hard om mijn teksten op B1-niveau (een niveau dat bijna iedere Nederlander begrijpt) te krijgen. Als je een tekst voor iedereen begrijpelijk kan maken, dan kan je wat mij betreft alles qua schrijven."

Acht uur lang continu aan staan

Hasna en Fitria kwamen er in de praktijk bij NU.nl achter dat het hard werken is. Je moet continu aan staan en acht uur lang scherp zijn. Het werk is zeker niet voor iedereen weggelegd. Daarom moet je volgens hen vastberaden zijn.

Fitria: "Verdiep je, weet wat het inhoudt om een journalist te zijn en schat in of je er goed in gaat zijn. Je hebt een gewilde plek als trainee. Maar als je eenmaal in het traject zit, is het waardevol om mee te lopen. Want alleen dan krijg je écht mee hoe het in de praktijk is."

