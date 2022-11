Over NU.nl Het productteam van NU.nl: 'We luisteren naar onze bezoekers'

Wie aan NU.nl denkt, denkt aan nieuws. De manier waarop wij dat nieuws weergeven is altijd in ontwikkeling. Het productteam werkt constant aan het optimaliseren van de website en de app. Gebruikersonderzoeker Arie Bart de Vries legt uit hoe.

Wat momenteel de meest gehoorde lezersfeedback is? Mensen willen bepaalde nieuwsonderwerpen graag mijden. Daarom is het productteam van NU.nl bezig met het onderzoeken van personalisatie. Daarbij krijg je als bezoeker steeds nadrukkelijker je eigen voorpagina.

Het productteam bestaat uit tien mensen die nadenken over verbeteringen aan de app en website. Zij voeren die verbeteringen daarna ook door. Ze doen nieuwe ideeën op aan de hand van interviews, feedbackformulieren en NUjij-reacties.

"Door de grote stroom aan feedback weten we van dag tot dag wat er goed en fout gaat", vertelt Arie Bart. Als het team merkt dat er iets moet worden veranderd, test het de ontwikkeling eerst via gebruikersonderzoeken. Dit is om te vermijden dat ze werk voor niks doen. Het doorvoeren van innovaties aan zowel de site als app is tijdrovend, dus moet je zeker van je zaak zijn.

Testen, testen, testen

Bij een gebruikersonderzoek krijgen de deelnemers een opdracht in een testapp. Na het uitvoeren van die opdracht heeft het productteam een goed beeld van de gebruiksvriendelijkheid. Zo wordt duidelijk wat mensen van de verbetering vinden en waar ze nog tegenaan lopen.

Als de testgroep ook positief is over de vernieuwing, dan bouwt het productteam deze in het klein. Dat betekent dat het team de nieuwe feature in zijn basisvorm toevoegt aan NU.nl. Daarmee wil het team bevestigen dat de lezers het eens zijn met de aanpassing, om teleurstellingen en bergen onbruikbaar werk te voorkomen.

Het kan hierbij gaan om kleine verbeteringen, zoals een andere lettergrootte, maar ook om grote aanpassingen zoals de 'Net binnen'-rubriek. Het productteam kreeg te horen dat lezers vaak niet in een oogopslag zagen wat het laatste nieuws was. Daarom kregen de site en de app een prominent overzicht met de nieuwste berichten sinds het laatste bezoek.

Soms pakt een nieuwe feature niet goed uit, ondanks de tests. Zo heeft MijnNU het niet gehaald. Daar kon je onderwerpen volgen en als het ware je eigen artikelpagina samenstellen. "Het leek een goed idee, maar het is nooit geworden wat we voor ogen hadden. Mensen gebruikten het weinig en snapten niet hoe en waarom ze dat moesten gebruiken", zegt Arie Bart.

Altijd in beweging zijn is van groot belang

De gebruiksvriendelijkheid van de app en website is heel belangrijk. "Als we een trage website of een onleesbare app hebben, keren bezoekers nooit terug en halen ze hun nieuws ergens anders vandaan. Vandaar dat we goed naar hen luisteren en zo de app en website elke keer proberen te verbeteren."

Het product NU.nl is volgens Arie Bart nooit af. "De redactie, bezoekers en adverteerders willen steeds iets anders, maar ook de markt verandert. Google zal stoppen met het tracken van cookies en daar moeten we op anticiperen. Bovendien krijgen apps constant updates voor de veiligheid. En video wordt steeds belangrijker bij het brengen en uitleggen van nieuws, dus daar moeten wij onze site en app ook op aanpassen."

Heb jij feedback voor het productteam? Laat het ons weten in de reacties.

